Papież Franciszek w szpitalu pod okiem żandarmów

25 watykańskich żandarmów czuwa w rzymskiej klinice Gemelli nad bezpieczeństwem papieża Franciszka, który przebywa tam od niedzieli, gdy przeszedł operację okrężnicy. Przy papieżu jest dwóch zaufanych pielęgniarzy z Watykanu.

84-letni Franciszek po raz pierwszy od swego wyboru osiem lat temu jest w szpitalu. Wzmocniona została policyjna ochrona tej wielkiej placówki medycznej w Wiecznym Mieście, do której przybywają codziennie setki osób.

Od niedzieli przed szpitalem stoją dziennikarze, także liczne włoskie i zagraniczne ekipy telewizyjne.

Watykańscy żandarmi, towarzyszący zawsze papieżowi podczas podróży – ostatnio w marcu w Iraku – czuwają teraz nad jego bezpieczeństwem i spokojem przede wszystkim na dziesiątym piętrze, gdzie przebywa w pokoju, zajmowanym niegdyś przez Jana Pawła II.

Do kliniki imienia Agostino Gemellego przybyło też, by stale być przy Franciszku – o co sam poprosił – dwóch jego zaufanych pielęgniarzy z watykańskiej służby zdrowia. Obaj zdobyli zawodowe doświadczenie właśnie w tym znanym szpitalu, a przed kilkoma laty zostali zatrudnieni w Watykanie, by w razie potrzeby nieść podstawową pomoc medyczną papieżowi.

„Papież zna ich bardzo dobrze, ma dla nich wielkie uznanie i obdarza ich pełnym zaufaniem”– podała włoska agencja Ansa, cytując watykańskie źródło.

To oni zmieniają papieżowi kroplówkę, mierzą mu ciśnienie, podają mu wodę i przyniosą pierwsze posiłki, kiedy lekarze zgodzą się na to, by wznowił normalne odżywianie. To dwaj pielęgniarze również gaszą światło w papieskim pokoju i to oni również – jak się zauważa – najwięcej wiedzą, w jakiej formie jest papież i jak przebiega jego pooperacyjna kuracja.

W komunikacie wydanym w poniedziałek Watykan poinformował, że Franciszek jest w dobrym ogólnym stanie, jest przytomny i oddycha samodzielnie. W szpitalu ma pozostać około siedmiu dni.