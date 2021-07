„Polakiem Roku” na Litwie został proboszcz kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie

W niedzielę, 4 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala finałowa konkursu „Polak Roku 2020”. Zwycięzcą 23. edycji konkursu został pochodzący z Polski ksiądz prałat Wojciech Górlicki, proboszcz kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie.

Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone w maju, ale gala finałowa konkursu ze względu na pandemię koronawirusa, odbywała się z opóźnieniem. Udział w glosowaniu wzięło 4688 naszych rodaków.

Ksiądz prałat Wojciech Górlicki odbierając statuetkę „Polaka Roku 2020” podziękował organizatorom „za to, że ten konkurs z jednej strony promuje ludzi, a z drugiej strony, że robi coś jeszcze bardziej głębokiego”.

Zwycięzca plebiscytu podziękował zarówno tym, którzy go nominowali, jak i tym, którzy oddali na niego swój głos: „Ja osobiście, tak jak wszyscy państwo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dobrze oceniły moją misję – to, co robię, moje zadanie, kapłaństwo. Może właśnie w tym trudnym okresie to jest takie ważne, żebyśmy zwrócili mocno uwagę na sprawy duchowe, sprawy swojej wiary, sprawy swojego wnętrza i to się chyba stało”.

Na zakończenie ks. Górlicki zacytował słowa świętego Jana Pawła II: „W Jezusie Chrystusie drogą Kościoła jest każdy człowiek. Myślę, że każdy z nas dobrze i uczciwie wypełnia swoją misję, jeśli przechodząc przez życie innych ludzi zostawiamy za sobą dobre ślady. Zostawiamy za sobą takie dobre słowo, dobre gesty, piękne wartości, głębokie myśli, zostawiamy swoją miłość i swoje dobro.”

Konsul RP Irmina Szmalec podziękowała redakcji „Kuriera Wileńskiego” za 23. edycję plebiscytu „Polak Roku”, a także laureatom konkursu. Przypomniała, że ks. Górlicki pracował w Szumsku, Kowalczukach, a teraz w Wilnie.

Gratulacje laureatowi złożył także przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, prezes Związku Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski. Pogratulował także zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji konkursu, siostrze Annie Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielce Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce.

Siostra Mroczek życzyła wszystkim zgromadzonym wiary i dodała, „że wszystko można z tym, który nas umacnia, więc jeżeli Bóg jest z nami to któż przeciwko nam?”

Ks. Wojciech Górlicki urodził się 5 czerwca 1965 roku i pochodzi z Szydłowca. Na Litwę przybył w 1991 roku, zaraz po ukończeniu seminarium. Pełnił posługę w Ejszyszkach, Szumsku, budował kościół w Kowalczukach, w wileńskiej dzielnicy Nowa Wilejka tworzył nową parafię. Przed kilkoma laty arcybiskup wileński Gintaras Grušas skierował go do parafii Świętych Apostołów Piotra w Pawła w Wilnie.

Źródło: LT24