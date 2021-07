Masz te aplikacje w telefonie? Lepiej je usuń, bo są szkodliwe. Najpopularniejszą pobrano 5 milionów razy

Szkodliwe aplikacje w smartfonach z androidem. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem ostrzega, że wykryto dziewięć nowych niebezpiecznych aplikacji w sklepie Google Play. Powinno się je czym prędzej odinstalować.

Google Play zapewnia, że udoskonala swój system zabezpieczeń, jednak oszuści polujący na nasze dane wciąż znajdują sposoby, jak te zabezpieczenia obejść.

Firma Dr. Web zajmująca się cyberbezpieczeństwem ostrzega o dziewięciu aplikacjach stwarzających zagrożenie. Google Play zapewnia, że ze sklepu zostały już usunięte, ale ze smartfonów należy je odinstalować samodzielnie.

Co robią szkodliwe aplikacje?

W tym przypadku aplikacje wykradają dane do logowania na Facebooku. To z kolei może posłużyć przestępcom chociażby do wyłudzenia pieniędzy metodą „na Blika”.

Najpopularniejszą ze szkodliwych aplikacji – PiP Photo – z Google Play pobrano aż 5 milionów razy.

Niebezpieczne aplikacje – jeśli je masz, to je usuń

Wśród groźnych aplikacji znalazły się programy do edycji zdjęć, sprawdzania horoskopu, układania planów treningowych czy… apka mająca zapewnić nam bezpieczeństwo w sieci.

Eksperci zalecają, by poniższe aplikacje czym prędzej usunąć ze smartfonów.

Lista szkodliwych aplikacji wg Dr. Web: