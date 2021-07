Efekt Bidena. Talibowie przejmują kontrolę nad Afganistanem

Afgańscy talibowie poinformowali w piątek w Moskwie, że rozmawiają z władzami centralnymi w Kabulu na temat rozejmu, choć kontrolują już 85 proc. terytorium kraju. Zapewnili, że wstrzymają ofensywę, jeśli rokowania pokojowe w stolicy Kataru, Ad-Dausze, zakończą się sukcesem.

Przywódcy talibów wznowili w zeszłym tygodniu w katarskiej stolicy będące od dawna w impasie rozmowy z afgańskim rządem. Agencja Reutera informowała w tym tygodniu, że Taliban planuje przedstawić stronie rządowej pisemną propozycję pokojową już w sierpniu.

Talibowie mogą swobodnie atakować centra administracyjne w Afganistanie, ponieważ nie obiecywali Stanom Zjednoczonym, że pozostawią je w spokoju – zakomunikował w piątek na konferencji prasowej w Moskwie przedstawiciel talibów. Ale zastrzegł, że bojownicy nie będą siłą zdobywać stolic prowincji.

Szahabudin Delawar poinformował, że ok. 250 z 398 powiatów kraju znajduje się obecnie pod kontrolą talibów. AFP zastrzega, że doniesień tych nie można potwierdzić w niezależnych źródłach.

Po prawie 20 latach zagraniczne siły, w tym amerykańskie, wycofują się z Afganistanu, co ośmieliło talibskich bojowników do prób zdobycia nowych terytoriów – zwraca uwagę Reuters. Spowodowało to ucieczkę kilkuset członków rządowych sił bezpieczeństwa i cywilów przez granicę do sąsiedniego Tadżykistanu i wzbudziło obawy w Moskwie i innych stolicach, że islamscy ekstremiści mogą przeniknąć do Azji Środkowej – regionu, który Rosja postrzega jako swoją strefę wpływów.

Na piątkowej konferencji prasowej w Moskwie trzech przedstawicieli talibów próbowało zasygnalizować, że nie stanowią oni jednak zagrożenia dla całego regionu. Jak przekazali, zrobią wszystko, co w ich mocy, by zapobiec działalności dżihadystycznego Państwa Islamskiego na terytorium Afganistanu i że będą również dążyć do zlikwidowania produkcji narkotyków.

Talibowie potwierdzili w piątek, że przejęli kontrolę nad jednym z najważniejszych przejść granicznych między Afganistanem i Iranem, Islam Kala, w prowincji Herat na zachodzie. – Przejście Islam Kala znajduje się całkowicie pod naszą kontrolą i przywrócimy jego działalność jeszcze dzisiaj – oświadczył rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid.

Islam Kala to jedno z najważniejszych przejść na granicy Afganistanu z Iranem, przez które przechodzi większość legalnego handlu między tymi krajami. Władze afgańskie otrzymały od USA zgodę na import irańskiej benzyny i gazu pomimo amerykańskich sankcji. Jest to drugie duże przejście graniczne zajęte przez talibów od rozpoczęcia przez nich ofensywy na początku maja, kiedy Amerykanie rozpoczęli ostatnią fazę wycofywania się z kraju.

W czerwcu talibscy bojownicy zdobyli Szir Chan Bandar, główny posterunek graniczny między Afganistanem i Tadżykistanem. Około 1000 afgańskich żołnierzy zostało zmuszonych do szukania schronienia w Tadżykistanie po intensywnych walkach z talibami.