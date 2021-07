Mural z Jarosławem Kaczyńskim i cytatem z Biblii w Nowym Sączu [FOTO]

W Nowym Sączu powstał mural, na którym widnieje Jarosław Kaczyński trzymający bukiet róż. Obok wicepremiera widnieje cytat z Biblii.

„Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem” to cytat z Ewangelii wg św. Jana (J 15, 12), a autorem tych słów jest Jezus Chrystus. Ktoś, kto nie zna chrześcijańskiej nauki, a wybierze się na spacer po Nowym Sączu może stwierdzić, że to słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Dlaczego? W małopolskim mieście powstał mural przedstawiający prezesa PiS z naręczem róż i tym właśnie cytatem.

Mural można zobaczyć pod mostem kolejowym nad ulicą Węgierską.

Autorem tego „dzieła” jest Mgr Mors – artysta uliczny, który wcześniej w tym samym miejscu namalował m.in. znanego blogera Cyber Mariana, sportowca Roberta Lewandowskiego, Tadeusza Rydzyka czy marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na ten moment grafficiarz nie chce powiedzieć, jakie przesłanie ma nieć jego najnowsze dzieło.