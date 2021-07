Pfizer już szykuje trzecią dawkę szczepionki. Ziemkiewicz: „Dawek będzie co najmniej…”

Dolsten zapowiedział w rozmowie z Associated Press, że firma w sierpniu zwróci się do Agencji Żywności i Leków (FDA) o zatwierdzenie w trybie ratunkowym dawki przypominającej szczepionki.

Naukowiec zaznaczył, że badania wskazują na to, że trzecia dawka może wywołać u pacjentów 5-10 razy większą liczbę przeciwciał. Dodał, że dotychczasowe dane m.in. z Wielkiej Brytanii i Izraela wskazują, że dwie dawki szczepionki Pfizera i BioNTechu skutecznie chronią przed wirusem Delta, lecz trzecia wchodziłaby w grę w momencie zanikania przeciwciał.

AP wskazuje, że zatwierdzenie dawki przypominającej preparatu przez FDA nie musi oznaczać zmiany polityki szczepień i zmian zaleceń. Cytowany przez agencję ekspert ds. szczepionek dr William Schaffner sugeruje, że zalecanie trzeciej dawki wiązałoby się z dużym wydatkiem środków i wysiłków w sytuacji, kiedy mogłyby one być lepiej użyte do zaszczepienia tych, którzy dotąd w ogóle nie otrzymali szczepionki.

Publicysta Rafał Ziemkiewicz zauważył, że w Unii Europejskiej mają świadomość, że dawek będzie znacznie więcej niż dwie. Zapowiedź trzeciej porcji Pfizera to jeszcze nic. Jak wyliczył, dla mieszkańców Wspólnoty przygotowanych jest co najmniej po pięć zastrzyków.

„Proste wyliczenie wskazuje, że skoro UE kupiła 2,5 mld dawek mając <0,5 mld mieszkańców to dawek będzie co najmniej pięć. Nie ma za co” – wyliczył na Twitterze Ziemkiewicz.

