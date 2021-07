Wielka Brytania. Wariant Delta. Zgony od lutego: niezaszczepieni 71, w pełni zaszczepieni 116

W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 35 707 zakażeń, co oznacza czwarty kolejny dzień z rekordowym bilansem w trzeciej fali epidemii – poinformowano w piątek. Rekord padł pomimo tego, że liczba podanych szczepionek przeciw Covid-19 przekroczyła 80 mln. Public Health England opublikowało najnowsze dane nt. śmiertelności po zakażeniu wariantem delta SARS-CoV-2.

Public Health England opublikowało najnowsze dane nt. śmiertelności po zakażeniu wariantem delta chińskiego koronawirusa.

Z udostępnionych danych możemy się dowiedzieć, że od 1 lutego do 21 czerwca 2021 r. z osób w pełni zaszczepionych na COVID-19 zaraziły się 10 834 osoby, a zmarło 116.

Wśród niezaszczepionych zaraziły się 71 932 osoby, a zmarły 71 osób.

Public Health England opublikowało najnowsze dane nt. śmiertelności po zakażeniu wariantem delta SARS-CoV-2. Spośród w pełni zaszczepionych na C19, wirusem zaraziło się 10.834 osób, zmarło 118. Wśród niezaszczepionych zaraziły się 71.932 osoby, zmarły 92.https://t.co/s4wK1WHnOu pic.twitter.com/raEitH0mLG — OrdoMedicus (@OrdoMedicus) July 9, 2021

Jak szczepili, tak szczepią. No i biją rekordy

Piątkowy bilans zakażeń jest najwyższy od 22 stycznia, a wzrost w stosunku do tego z czwartku wynosi prawie 3,2 tys.

Ponadto po raz pierwszy w trakcie trzeciej fali zdarzyło się, by dobowa liczba zakażeń stanowiła więcej niż 50 proc. najwyższego bilansu z całej epidemii – 8 stycznia wykryto ich ponad 68 tys. Jak dotychczas w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 5,09 mln infekcji, co jest siódmym najwyższym wynikiem na świecie.

Tymczasem Brytyjczycy szczepią się na potęgę. Wprawdzie od końca maja dynamika szczepień stopniowo, lecz wyraźnie spada, ale w czwartek osiągnięty został kolejny znaczący punkt – łączna liczba podanych zastrzyków przekroczyła 80 milionów.

Spośród nich 45,7 mln to pierwsze dawki, a prawie 34,4 mln – drugie. Oznacza to, że przynajmniej jedną przyjęło 86,8 proc., a obie – 65,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Brytyjski rząd zapowiedział, że do 19 lipca wszyscy dorośli mieszkańcy będą mieli możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki.

Źródło: Twitter, PAP