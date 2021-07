Spłonął polski kościół. „Podejrzany” pożar w Kanadzie [FOTO]

To prawdopodobnie kolejny atak na obiekty kultu w Kanadzie. Wcześniej, jeszcze w czerwcu, zdewastowano pomnik św. Jana Pawła II, a także spalono cztery kościoły katolickie.

Po informacjach o odnalezieniu nieoznaczonych grobów na terenach byłych przymusowych szkół dla indiańskich dzieci, kościół katolicki w całej Kanadzie spotyka się z falą nienawiści. Szkoły, działające od XIX wieku aż do lat 90. XX wieku, prowadziły na zlecenie rządu Kanady kościoły katolickie i protestanckie.

W ostatnią sobotę czerwca spłonęły dwa kościoły na terenach indiańskich rezerwatów w południowej części Kolumbii Brytyjskiej. Ogień pojawił się we wczesnych godzinach rannych najpierw w jednym z kościołów, a po godzinie – w drugim.

Z kolei wcześniej w rezerwatach Indian Penticton i Osoyoos w Kolumbii Brytyjskiej spłonęły dwa inne kościoły katolickie.

Zdewastowano także katedrę w Saskatoon, na której widnieją ślady odciśniętych dłoni. Również czerwoną farbą namalowano „we were children” (byliśmy dziećmi). Na innym kościele – w Mississauga – pojawiło się graffiti.

Do prawdopodobnie kolejnego podpalenia, tym razem zabytkowego polskiego kościoła doszło w pobliżu Redberry Lake, które znajduje się około 80 kilometrów od Saskatoon.

Jak na razie nie ustalono, co było przyczyną spalenia się około stuletniego kościoła, jednak RCMP (Kanadyjska Królewska Policja Konna – red.) twierdzi, że pożar jest „podejrzany”.

Pierwsze płomienie zostały zauważone w czwartek około południa, od tego momentu ogień pochłonął cały budynek w mniej niż pół godziny. Kościół nie był już używany i nikt nie został ranny, poinformowała RCMP.

A Polish Catholic Church in Redberry Lake, SK. was burned to the ground today.

This photo will end up in a history book. pic.twitter.com/aFthEiX4eG

— Canada First News 🍁 (@CanadaFirstNews) July 9, 2021