Kaczynski zachwycony ekoterrorystystami, z których wywodzi się kandydatka Bidena na jedno z najważniejszych stanowisk w Ameryce

Na jaw wychodzą kolejne kompromitujące fakty dotyczące powiązanej z ekoterrorystami kandydatki prezydenta Bidena na szefową zarządzającego federalnymi terenami Bureau of Land Management. Grupę terrorystów z których się wywodzi wychwalał słynny Unabomber Ted Kaczyński skazany za zamachy terrorystyczne na dożywotnie więzienie.

Tracy Stone-Manning dostała nominacje prezydencką na szefową rządowej agencji Bureau of Land Management (BLM), która zarządza terenami federalnymi.

To największy „posiadacz ziemski” w Stanach Zjednoczonych. Podlega mu ponad 1,07 milion km. kwadratowych, czyli 3,5 razy więcej niż wynosi powierzchnia Polski.

Na jaw wychodzą kolejne fakty potwierdzające, że w przyszłości powiązana ona była ekoterrorystami. Jej grupę wychwalał m.in słynny Unabomber Ted Kaczynski skazany za zamachy bombowe, których zginęły 3 osoby a 23 zostały ranne.

Stone-Manning zamieszana w działalność ekoterrorystyczną w latach 80-ych uniknęła skazania dlatego, iż poszła na współpracę z władzą. Zeznawała m.in w sprawie ekoterrorystycznej akcji przeprowadzonej w lasach w stanie Idaho.

Ekofanatycy wbili dziesiątki tysięcy kolców w drzewa, by powstrzymać wycinanie i sprzedaż tych drzew. Działania doprowadziły do bardzo wielu wypadków. Kolce niszczyły sprzęt drwali, a rozlatujące się piły, których ostrza trafiały na metalowe pręty, raniły wielu pracowników leśnych. Odłamki piły rozerwały jednemu z drwali twarz.

Unabomber odsiadujący za zamachy karę ośmiokrotnego dożywocia udzielił po skazaniu swego pierwszego wywiadu magazynowi „Earth First”, z którym związana była ekoterrorystyczna grupa, do której należała Stone-Manning. Unabomber Kaczynski powiedział, że uważał się za sojusznika grupy Earth First. Mówił, że inspirował go do działań założyciel grupy Edward Abbey.

Na początku Kaczynski dokonywał aktów sabotażu. Po jakimś czasie już zamachów bombowych. Ładunki wysyłał w listach i paczkach. FBI tropiło Unabombera przez 20 lat, aż w końcu w 1996 roku doszło do aresztowania go. Kaczynski mieszkał wtedy w chacie w głuszy w Montanie.

W wywiadzie Kaczyński wyjawił, że czasami podróżował do biblioteki University of Montana w Missouli, tej samej szkoły, którą kończyła Stone-Manning i gdzie założono ekoterrorystyczną grupę. Pod koniec lat 80-ych kandydatka Bidena pomagała ekofanatykom wydawać swoje pismo Earth First, które później zrobiło wywiad z terrorystą Kaczynskim.

Jak się okazało nominatka Bidena zataiła swą przeszłość i kłamała w Senacie. Stone-Manning była przesłuchiwana przez komisje senacką, która ma zatwierdzić kandydatkę Bidena. Stwierdziła, że nigdy nie prowadzono przeciwko niej śledztwa. Tymczasem była jedną z 7 osób zatrzymanych przez FBI w sprawie aktów sabotażu i pułapek zastawionych na drwali w lasach Idaho.

Pobrano jej odciski palców i próbki włosów. W 1990 roku Stone-Manning poskarżyła się gazecie „The Spokesman-Review” w stanie Waszyngton na sposób, w jaki była traktowana przez agentów FBI i amerykańskiej służby leśne, badające incydent z kolcami w drzewach.

– Oczywiste jest, że pani Stone-Manning celowo próbowała oszukać senacką komisję ds. energii i zasobów naturalnych – powiedział senator John Barrasso.

Na jaw wyszły też skrajne poglądy Stone-Manning na temat populacji. Lewaczka uważa, że amerykańska rodzina powinna mieć co najwyżej dwoje dzieci. Według niej ludzie szkodzą planecie. Ekofanatyczka chce zakazu wypasu bydła na terenach federalnych. To część akcji ekofanatyków, którzy starają się zmusić ludzkość do przejścia na weganizm.

Na terenach federalnych wypasa się 155 milionów sztuk zwierząt. Zakaz wypasania i korzystania z terenów federalnych oznacza katastrofę dla farmerów że Środkowego Zachodu oraz zachodnich stanów USA.