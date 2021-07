Nitras krzyczy w Sejmie do Kaczyńskiego i posłów PiS: Sam se weź kreskę, chamie jeden

Posłowie opozycji mają dość działań bezpieki PiS. Na sali sejmowej doszło do awantury między posłem Sławomirem Nitrasem, wiceministrem MSWiA i Jarosławem Kaczyńskim.

W Sejmie rozpętała się awantura o sposób działania służb pod rządami PiS. Punktem zapalnym były wejścia bezpieki do potencjalnych świadków w aferze Marka Kuchcińskiego (byłego marszałka Sejmu – red.).

W pewnym momencie poseł Sławomir Nitras podszedł do marszałek Elżbiety Witek. Wskazał palcem na wiceszefa bezpieki Macieja Wąsika i powiedział: „Ten człowiek wszedł do 60 mieszkań. Bezprawnie zatrzymali ludzi, którzy nie mają nic wspólnego”.

Oburzony wiceszef MSWiA odburknął: „Zwariował?”.

„Sam zwariowałeś, jak ty się zwracasz do posła? (…) Łobuzie jeden!” – odpowiedział mu poseł Nitras.

Następnie poseł opozycji zwrócił się do wodza PiS Jarosława Kaczyńskiego. „Wie pan co oni robią? Weszli do 60 mieszkań ws. Kuchcińskiego, zatrzymali ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Sąd ich wypuścił po trzech dniach”- stwierdził poseł.

Na ratunek prezesowi PiS ruszyli posłowie tej partii. Między Nitrasem a Kaczyński stanęła jedna z posłanek, prawdopodobnie Małgorzata Gosiewska.

Tu małe zbliżenia. Widać, że Andzel godnie wypełnia funkcję kuwetowego Mariusza. Cały czas gotów wątłą piersią osłaniać swojego chlebodawcę. pic.twitter.com/Tk0VMDQMbj — Roman Kozłowski 🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇨🇿 (@BimbolJg) July 7, 2021

„Ten człowiek to robi” – powiedział Nitras wskazując na Wąsika. „Pan jest za to odpowiedzialny” – zwrócił się do Kaczyńskiego.

Prezes PiS odsunął się od posła opozycji, a Ryszard Terlecki straszył Nitrasa wezwaniem straży marszałkowskiej, „żeby opanować sytuację”.

„Sam se weź kreskę, chamie jeden. Jestem takim samym posłem jak ty” – krzyknął Nitras w stronę prezesa PiS i jego dworzan.

Źródło: Gazeta.pl