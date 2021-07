Satanista „zawarł pakt” z diabłem, że zabije 6 kobiet, by wygrać na loterii. Zamordował 2 siostry

Nastoletni satanista „obiecał” diabłu, że zabije sześć kobiet, by wygrać na loterii. Zwyrodnialec zamordował dwie siostry świętujące urodziny jednej z nich.

Wieczór 6 czerwca był jednym z pierwszych w Wielkiej Brytanii, po zniesieniu części ograniczeń sanitarnych. Dwie siostry – Bibaa Henry i Nicole Smallman do późna w nocy świętowały urodziny Bilby zabawiając się w parku na północy Londynu.

Goście już się rozeszli, ale one wciąż tańczyły i robiły zdjęcia jak się bawią. Na ostatnim widać, że są czymś zaniepokojone.

Jak się okazało w czasie śledztwa, zdjęcie poprzedzało atak 18-letniego Danyala Husseina. Nastolatek zadał jednej z sióstr 8 ciosów nożem, a drugiej 28. Po morderstwie ukrył ich ciała w zaroślach. Po 36 godzinach odnalazł je dopiero narzeczony młodszej z sióstr, który szukał zaginionych kobiet.

Morderca jak się później okazało w czasie ataku zranił się w rękę i następnego dnia zgłosił się do szpitala. Dla śledztwa była to jedna z kluczowych okoliczności.

Policja znalazła w parku okulary należące do ofiar, zakrwawione poduszki i koc, które wzięły by spędzić wieczór w parku. Na tych przedmiotach odnaleziono ślady DNA, które w części dopasowano do DNA aresztowanego niegdyś mężczyzny.

Jak się okazało był to ojciec zbrodniarza. Tak trafiono do nastolatka, a próbki pobrane w szpitalu nie pozostawiły wątpliwości, że to on jest sprawcą strasznej zbrodni.

Prawdziwy szok przyszedł dopiero gdy przeszukano mieszkanie i pokój nastolatka. Tam w szafce znaleziono odręcznie napisaną „przysięgę” dla szatana.

„Do Potężnego Króla Lucyfuga Rofocale” (demon, który służy pod Lucyferem i kieruje rządem i skarbcem piekła) – adresuje Hussein i dalej obiecuje składać co najmniej sześć ofiar co sześć miesięcy, tak długo, jak będzie wolny i fizycznie zdolny do tego. Obiecuje też składać w ofierze tylko kobiety i zbudować świątynię na cześć demona.

W zamian 18-latek oczekiwał wielkiej wygranej – Super Puli na loterii Mega Millions oraz „nagród bogactwa i władzy, tego że nigdy nie będę podejrzanym o żadne przestępstwa przez policję” – pisał do szatana. Hussein prosił też, by zakochała się w nim dziewczyna z jego szkoły, i by szatan obdarzył go dużą witalnością seksualną. Pod spodem złożony krwią podpis „Danyl” -imię zabójcy.

Obok listu do szatana znaleziono też kilka kupionych losów na loterie. Z transakcji odczytanych w komputerze mordercy wynikało, że po zabójstwie do czasu kiedy został aresztowany wydał na zakłady blisko 140 funtów na różnych loteriach online.

Policja nie ma wątpliwości, że gdyby nie udało się zidentyfikować sprawcy i aresztować go dokonałby kolejnych zbrodni.