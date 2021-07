Skandaliczna decyzja warszawskich radnych

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta, radni zatwierdzili uchwałę „zakazującą poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów”. Chodzi m.in o furgonetki propagujące treści antyaborcyjne. Według radnych PiS, uchwała jest niezgodna z prawem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 41 radnych, przeciwko było 18. Zakaz wejdzie w życie w ciągu pięciu dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym, chyba że uchwałę uchyli wojewoda.

Projekt uchwały zgłosił i przeczytał mecenas Jarosław Kaczyński, radny KO. „Obecne przepisy prawa są niewystarczające. Warszawa to miasto dla wszystkich, to otwarta nowoczesna stolica państwa demokratycznego” – mówił radny. Dodał, że nie ma zgody radnych KO na jeżdżenie po ulicach stolicy furgonetek propagujących treści homofobiczne i antyaborcyjne.

Tutaj nasuwa się pytanie jak można pójść tak pokrętną logiką, żeby skorelować pojęcie miasta dla wszystkich z zakazem promowania życia nienarodzonego? Czyli Warszawa jest dla gejów i lesbijek, ale już dla nienarodzonych nie?

Radni PiS skrytykowali ten projekt, a radny Wiktor Klimiuk stwierdził, że ten nie ma on sensu i jest niezgodny z prawem, na co wskazuje m.in. opinia prawna z ratusza.

„Chcecie uchwalać coś, co jest niezgodne z prawem” – mówił. Złożył też wniosek o przesłanie projektu do odpowiedniej komisji. Proponował, żeby rada zajęła się uchwałą, „jak będzie to projekt zgodny z prawem”.

Wtórował mu Błażej Poboży. „To ograniczenie wolności głoszenia poglądów, prezentowania informacji w sferze publicznej. Istnieją inne kanały dochodzenia naruszonych swoich dóbr, jeżeli tak to odbieramy, niż podejmowanie tej uchwały” – powiedział radny PiS.

Na temat projektu nie wypowiedział się przedstawiciel prezydenta Warszawy.

Źródła: PAP, NCzas.com