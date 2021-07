Światowi liderzy szczepień notują „nagły wzrost zakażeń”

W piątek izraelskie ministerstwo zdrowia ogłosiło, że wszyscy odwiedzający Izrael muszą poddać się 24-godzinnej kwarantannie, nawet jeśli są zaszczepieni, bądź przechorowali Covid-19. Najbardziej zaszczepiony kraj na świecie notuje nagły wzrost liczby zakażeń.

Resort zdrowia powiązał ostatni wzrost zakażeń z przyjezdnymi z zagranicy, którzy sprowadzili do kraju nowe warianty koronawirusa, w tym Deltę, i po przybyciu nie przeszli, zgodnie z zaleceniami, kwarantanny.

Nowe wytyczne

Nowe wytyczne dotyczące podróży do Izraela w czasach pandemii wejdą w życie 16 lipca i mają trwać do 25 lipca, jednak jest prawdopodobne, że zostaną przedłużone – podał dziennik „the Times of Israel”. Przybywający do tego bliskowschodniego państwa będą wychodzili z dobowej izolacji po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. Ponadto osoby z 16 krajów wysokiego ryzyka będą musiały izolować się po przyjeździe przez 2 tygodnie. Ministerstwo dodało, że osoby te będą mogły skrócić swoje kwarantanny do 10 dni, o ile dwa testy na obecność koronawirusa dadzą wynik negatywny.

Kraje, które mają wysokie wskaźniki zakażeń to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Seszele, Ekwador, Etiopia, Boliwia, Gwatemala, Honduras, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Paragwaj, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kirgistan i Tunezja.

Ministerstwo zaktualizowało również listę krajów, do których żaden z obywateli nie może podróżować jeśli nie posiada specjalnej zgody rządu. Znalazły się na niej: Uzbekistan, Argentyna, Białoruś, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Indie, Meksyk i Rosja.

Izraelczycy zaszczepieni przeciwko Covid-19 nie muszą odbywać kwarantanny po powrocie, chyba że wracają z krajów, do których loty są zabronione, czyli z tzw. „czerwonej listy”. Grozi im także mandat wysokości 1,5 tys. dolarów, jeśli nie posiadają specjalnej zgody.

W ubiegłym miesiącu władze wprowadziły nakaz wypełniania przez obywateli Izraela wyjeżdżających z kraju formularza z deklaracją, że nie odwiedzą państw z „czerwonej listy”.

Wzrost zakażeń

Izrael był krajem, w którym – jak się mogło wydawać – poradzono sobie z problemem koronawirusa i przez wiele dni nie notowano żadnych nowych przypadków. Zmieniło się to pod koniec czerwca.

Początkowo liczba nowych wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem wynosiła od nieco ponad stu do blisko trzystu w ujęciu dziennym. W ostatnich dniach liczba zakażeń zaczęła rosnąć.

Jeszcze 4 lipca było to 321 nowych przypadków, a już 4 dni później – 8 lipca – odnotowano aż 611 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dzień później liczba zakażeń spadła już poniżej 400. Odnotowano także pierwsze od dawna zgony osób, u których stwierdzono zakażenie COVID-19.

Światowi liderzy szczepień

Izrael, który obecnie notuje wzrost zakażeń, jest światowym liderem szczepień. Wskaźnik podanych dawek na stu obywateli wynosi tam obecnie 126,09.

Przynajmniej jedną dawką zaszczepionych jest już 63,1 procent społeczeństwa (dane z 8 lipca 2021 roku – red.). Pełną dawką zaszczepionych jest ponad 5 milionów osób, co stanowi ponad 57 procent izraelskiego społeczeństwa.

