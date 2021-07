EURO2020. Nie odpuszczą. Wszędzie wcisną ideologię LGBT. Piłkę na finał podwiezie tęczopodobny samochód niemiecki

Założony dla Hitlera koncern samochodowy Volkswagen kontynuuje tradycje ideologicznego zaangażowania. Za czasów III Rzeszy był to narodowy socjalizm, teraz zaś jest LGBTWC.

Koncern podpisał reklamowa umowę z UEFA i jego zdalnie sterowany samochodzik dostarcza piłkę na środek boiska przed gwizdkiem sędziego rozpoczynającym mecz.

Na mecz finałowy Anglia – Włochy piłkę wwiezie samochodzik w tęczopodobnych barwach

„Jestem bardzo podniecony niedzielnym finałem, zwłaszcza, że właśnie przymierzyłem mój nowy zestaw! Czy lubisz to?” – napisali na Twitterze odpowiadający za propagandową akcję Volkswagena i LGBTSA. Ten infantylny wpis uzupełnili kolejnym opublikowanym na Instagramie: „Dzielmy się miłością. Razem”

Tak więc Niemcy, na dodatek LGBTWC dzielą się miłością. W dzisiejszym finale Anglia gra z Włochami. Anglicy już czynią z piłki nożnej nie tylko widowisko sportowe, ale tez akcję agitacyjną. Przed początkiem każdego meczu w samopupadlającym geście klękają korząc się przed rasistami i marksistami z BLM. Teraz razem z Niemcami i UEFĄ dokładają do tego ideologię LGBTWC.

I'm so excited for Sunday's Final, especially since I just tried on my new kit! Do you like it? 🥰🌈 #EURO2020 #PRIDE #ENGITA pic.twitter.com/85sm1a1327

— Tiny Football Car (@TinyFootballCar) July 9, 2021