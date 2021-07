Korona-zmiany na granicy. Nowe zasady wjazdu do Polski

Nowe zasady wjazdu do Polski z uwagi na koronawirusa. Podróżny powinien wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji, a jeśli nie będzie to możliwe – karty w wersji papierowej będzie zbierał personel w samolotach.

W życie weszło nowe rozporządzenie, modyfikujące zasady wjazdu do Polski. Zawiera dwie zasadnicze zmiany.

Karta lokalizacji

Pierwsza zasadnicza zmiana to „obowiązek” wypełnienia tzw. elektronicznej karty lokalizacji podróżnego. Jeśli nie będzie to możliwe, to personel pokładowy w samolotach będzie rozdawał i zbierał karty wypełnione odręcznie przez pasażerów.

„Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do Rzeczpospolitej pod względem epidemiologicznym, pandemicznym” – poinformował wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Kwarantanna po powrocie do Polski. Dla kogo?

Druga zmiana to poszerzenie katalogu osób zwolnionych z kwarantanny. Do tej pory rozporządzenie mówiło o tym, iż z kwarantanny zwolnione są dwie kategorie osób: wjeżdżające do Polski ze strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od teraz z kwarantanny zwalniane będą również osoby, które przylatują z kraju, z którym RP ustaliła szczególne zasady wjazdu ruchu osobowego w okresie pandemii. Te osoby nie będą musiały odbywać tej 10-dniowej kwarantanny.

W tym kontekście wymieniono przede wszystkim Turcję. Podkreślono, że w następnym tygodniu dopracowywane będą szczegóły i lista krajów ukaże się w rozporządzeniu epidemicznym.

Informacje o krajach, które ewentualnie dołączą do tego grona, docelowo będą umieszczane na stronie internetowej MSZ w zakładce – informacje dla podróżujących.

Z kwarantanny w każdym przypadku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione.