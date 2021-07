Richard Branson leci w kosmos. Oglądaj transmisję NA ŻYWO [VIDEO]

Brytyjski miliarder i szef koncernu Virgin Richard Branson dziś, 11 lipca, odbędzie swój pierwszy lot w kosmos w ramach pierwszego pełnego lotu załogowego. Uprzedzi tym samym innego miliardera Jeffa Bezosa, który planuje wylecieć 20 lipca.

– Zawsze byłem marzycielem. Moja mama uczyła mnie, by nigdy się nie poddawać i sięgać gwiazd. 11 lipca przyjdzie czas, by zmienić to marzenie w rzeczywistość na pokładzie następnego lotu kosmicznego Virgin Galactic – ogłosił na Twitterze biznesmen.

Branson odbędzie lot kosmicznym samolotem VSS Unity, który wyniesie załogę na granicę ziemskiej atmosfery. W stanie nieważkości spędzi kilka minut. Będzie to pierwszy lot w pełnym składzie po trzech wcześniejszych udanych lotach testowych.

Ogromny sukces kapitalizmu

Branson ogłosił swój udział w locie tuż po tym, jak Bezos ujawnił, że czwartym pasażerem lotu New Shepard – obok Bezosa, jego brata Marka i anonimowego nabywcy biletu za 28 mln dolarów – będzie 82-letnia niedoszła astronautka Wally Funk, której mimo dekad starań i szkoleń nigdy nie udało się polecieć w kosmos. Kobieta już dziewięć lat temu zarezerwowała sobie miejsce także na pokładzie maszyny Bransona.

Wyścig obu miliarderów stanowi przetarcie nowego szlaku dla turystyki kosmicznej, z której dotąd skorzystało jedynie kilka osób. W rywalizacji uczestniczy też firma SpaceX innego miliardera Elona Muska, który w 2023 r. planuje komercyjny lot na orbitę Księżyca, zaś we wrześniu tego roku – pierwszy w pełni cywilny załogowy lot na orbitę okołoziemską.

Dzisiejszy lot jest zarezerwowany tylko dla „wybranych”, ale dzięki takim wydarzeniom – już za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, takie wydarzenia będą dostępne dla zwykłych ludzi. To ogromny sukces kapitalizmu.

Branson startuje. Oglądaj NA ŻYWO

W serwisie YouTube, na kanale Virgin Galactic i NASA, można oglądać start i lot miliardera w czasie rzeczywistym – niestety obie transmisje są źle zrobione i często gubią obraz: