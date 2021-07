Ziemkiewicz kontra Sikorski. Awantura o Jedwabne

Radosław Sikorski po raz kolejny wykazał się całkowitym brakiem wyczucia. „Może parchy same się spaliły?” – to fragment wpisu byłego polskiego szefa dyplomacji. Prawicowy publicysta, Rafał Ziemkiewicz, zareagował na wpis, jako, że Sikorski powołuje się w nim właśnie na niego.

– Czy Pan Prezydent Andrzej Duda już wie kto kogo mordował w Jedwabnem? A wy, ONR Podlasie? Media Narodowe? Grzegorz Braun z Konfederacji? Materiał w Radiu Maryja o tym, że Niemcy? A w TVP INFO o udziale dziadka Tuska? A może parchy same się spaliły Rafał Ziemkiewicz? – taki skandaliczny wpis popełnił na Twitterze Radosław Sikorski – były szef obrony za rządów PiS i szef dyplomacji za rządów Platformy.

– Nie, twoi niemieccy mocodawcy to zrobili. Dlatego tak dobrze płacą za zaprzeczanie ich winie i zwalaniu jej na Polaków. Służ im wiernie dalej, dostaniesz w nagrodę kość a może nawet kawałek kiełbasy – odpisał wywołany do tablicy Rafał Ziemkiewicz.

Nie, twoi niemieccy mocodawcy to zrobili. Dlatego tak dobrze płacą za zaprzeczanie ich winie i zwalaniu jej na Polaków. Służ im wiernie dalej, dostaniesz w nagrodę kość a może nawet kawałek kiełbasy. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 10, 2021

Wpis Sikorskiego wywołał ogromne zgorszenie – szczególnie nazwania pomordowanych w Jedwabnem Żydów „parchami”.

Polityk zreflektował się i stwierdził, że tylko cytował Rafała Ziemkiewicza.

– #Kurwizja zapomina dodać, że ‚parchy’ to cytat z Rafała Ziemkiewicza – napisał.

Publicysta znów mu odpisał:

– Drogi Radosławie Sikorski – jak chcesz szpanować na cytaty z wielkich ludzi to idź na całość i powołaj się na Gombrowicza (w załączeniu z „Dzienników”). Ale prawda jest taka, że dla gówniarskiej prowokacji nazwałeś „parchami” nie Lapida i Bibiego, ale ofiary zbrodni, więc teraz nie kręć – napisał Ziemkiewicz.

Drogi @sikorskiradek jak chcesz szpanować na cytaty z wielkich ludzi to idź na całość i powołaj się na Gombrowicza (w załączeniu z "Dzienników"). Ale prawda jest taka, że dla gówniarskiej prowokacji nazwałeś "parchami" nie Lapida i Bibiego, ale ofiary zbrodni, więc teraz nie kręć https://t.co/DMPPcg04hX pic.twitter.com/uyLVYsAWWi — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 11, 2021

W tym miejscu najwidoczniej Sikorski nie znalazł żadnych argumentów, więc zmienił temat i zaczął straszyć Ziemkiewicza pozwami.

– „Parchy” to Twój copyright. Jest tak znany, że nawet cudzysłów nie był konieczny. To masz dowody na to, że mam niemieckich mocodawców, czy chcesz przeprosić?

– Nie nudź, idź do Romana, napisze ci pozew, a potem sobie ten pozew wsadź w buty, będziez wyższy. Lepsi mnie próbowali straszyć, i już nikt o nich nie pamięta – odpisał politykowi Ziemkiewicz.

Nie nudź, idź do Romana, napisze ci pozew, a potem sobie ten pozew wsadź w buty, będziez wyższy. Lepsi mnie próbowali straszyć, i już nikt o nich nie pamięta. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 11, 2021

Po tej odpowiedzi Sikorski już całkowicie przerzucił się na wypisywanie inwektyw pod adresem publicysty.

– Skonsultuję a w międzyczasie uprzejmość za uprzejmość: byłeś tchórzem i kolaborantem z komunistyczną prasą a zostałeś antysemitą i kłamcą.

Ziemkiewicz odpisał mu tylko „xD” i dodał, by kolejne zaczepki kierował na adres jego adwokata. W osobnym wpisie publicysta napisał:

– No i tak się rozmowa z Dyzmą kończy: „oxfordczyk” nie znalazł argumentu, zwieracze mu puściły i spod drogiego garnituru wyszedł agresywny prymityw. A jeszcze głupi, bo myśli, że się przestraszę jego pozwów. Oj, Apllebaumom trudno nie współczuć zięcia…