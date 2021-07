Burze gradowe i wichury. IMGW wydaje ostrzeżenie. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą przynieść zagrożenie dla życia

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami z gradem. Alerty obowiązują na terenie całego kraju. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 33 st. C, natomiast burzom towarzyszyły będą porywy wiatru do 90 km/h. Uwaga, spadnie także grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują jedynie w woj. zachodniopomorskim oraz w południowych powiatach woj. dolnośląskiego.

Na pozostałym obszarze Polski, a więc niemal na terenie całego kraju, obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami oraz burzami z gradem. Ostrzeżenia wydano dla woj.: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W tych regionach kraju synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień sięgającą od 29 st. C do 33 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę będzie się wahać między 20 a 22 st. C. Synoptycy IMGW ostrzegają jednocześnie przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 25 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami będzie także padać grad.

W niektórych regionach kraju ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać aż do czwartku. Instytut zastrzega, że w związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenia mogą ulec zmianie lub zostać wydłużone.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.