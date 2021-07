Izrael: Spray do nosa ostatecznie rozwiąże kwestię COVIDA? Optymistyczne wyniki badań

Jak donosi jpost.com, wyprodukowany w Izraelu spray zmniejsza miano koronawirusa o 95 proc. w ciągu 24 godzin oraz o 99 proc. w ciągu 72 godzin. Enovid został opracowany w Kanadzie przez SaNOtize. Testy wykonano zaś w Wielkiej Brytanii.

Poinformowano, że spray może być używany do pięciu razy dziennie po kontakcie z wirusami. Mogą go używać dzieci od 12. roku życia. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło go w styczniu 2021 roku. Na dniach pojawi się w sprzedaży.

– Spray, który opracowaliśmy, okazał się nie tylko blokerem wirusa, który powoduje Covid-19, lecz także zabójcą – twierdził dr Gili Regev, dyrektor generalny i założyciel SaNOtize.

Według firmy, skoro większość infekcji COVID-19 dotyczy nosa, sprawy jest skutecznym sposobem na ograniczenie ich rozprzestrzeniania się. Według badań, spray jest w stanie stłumić SARS-CoV-2 w ciągu dwóch minut – nawet zmutowane warianty Alfa i Gamma. Teraz testują go w starciu z wariantem Delta.

Spray tworzy blokadę dla koronawirusa. Tlenek azotu jest mechaniczną i chemiczną barierą przed infekcją wirusową w nosie, gdzie choroby układu oddechowego, takie jak COVID-19, przenikają do organizmu.

Spray ma być też skuteczny przeciwko innym wirusom układu oddechowego, na przykład wywołującym grypę.

Źródło: jpost.com