Były szef GROM zamieszany w sprawę „zegarmistrza” Nowaka. Zaczął sypać?

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała 13 lipca do sądu pierwszy akt oskarżenia w śledztwie przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Oskarżonym jest Dariusz Z., były szef jednostki „GROM”. Miał żądać wielomilionowych łapówek od firm starających się o kontrakty na remont dróg na Ukrainie.

Pieniądze miały zostać wpłacone jako opłata za fikcyjne usługi doradcze na konto cypryjskiej spółki. Spółkę miał założyć na polecenie Sławomira Nowaka. Damian Z. przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia.

Z. to tylko jeden z podejrzanych w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, którą miał kierować b. minister Donalda Tuska. W toku śledztwa ustalono, że miał działać w „grupie przestępczej” od października 2016 roku do września 2019 roku. Działalność grupy obejmowała w Polsce obszar Warszawy i Gdańska oraz Ukrainę. Tam Sławomir Nowak był szefem Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie „Ukrawtodor”.

Dariusz Z. Miał żądać korzyści majątkowej o wartości 4,6 mln złotych. Oskarżony żądał także korzyści majątkowej w kwocie 1,6 mln euro oraz przyjął jej obietnicę w zamian za wspieranie polskiej spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na Ukrainie. Informacje takie przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Stwierdziła, że oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśniania. Pozwoliło to na ustalenie przestępczego mechanizmu działania grupy przestępczej. Zostały one pozytywnie zweryfikowane szeregiem dowodów zgromadzonych w śledztwie.

Na początku żaden z podejrzanych nie przyznawał się do winy. Jednak Z. i P. zdecydowali się na współpracę z prokuraturą. Dariusz Z. z aresztu wyszedł wpłacając poręczenie majątkowe w wysokości pół miliona zł. Obecnie jest objęty dozorem policyjnym.

Sam były minister Nowak usłyszał dotychczas 17 zarzutów. Nowak, który w areszcie przebywał od lipca 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r. obecnie też jest tylko pod nadzorem.

