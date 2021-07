Ludzie na finale EURO dobrze się bawili i zapomnieli o wirusie. W WHO są zdruzgotani

W niedziele w Londynie, stolicy Anglii i Wielkiej Brytanii, odbył się finał Euro 2020. Ku uciesze fanów futbolu na całym świecie, którzy byli zdegustowani zachowaniem angielskich kiboli – wygrali Włosi. Długie starcie obu drużyn zakończyło się rzutami karnymi.

Trybuny może i nie były pełne, ale ludzie bawili się wyśmienicie. Gdy ich drużyna zdobywała gola – tulili się i całowali, gdy traciła bramkę – krzyczeli i dopingowali. Czuć było emocje.

Emocją, którą odczuwali w tym czasie eksperci z WHO było… przerażenie. Oglądanie meczu było dla nich torturą.

– Mam cieszyć się oglądaniem tego, jak koronawirus rozprzestrzenia się na moich oczach? – napisała w mediach społecznościowych epidemiolog Maria Van Kerkhove.

Ekspertkę naprawdę bolało to, że ludzie świętują na trybunach, zamiast siedzieć w domach i separować się.

– Pandemia COVID-19 nie robi sobie dzisiaj przerwy. SARS-CoV-2 wykorzysta niezaszczepionych ludzi w zatłoczonych miejscach, śpiewających, krzyczących i chodzących bez maseczek. Druzgocące sceny – oceniła ekspertka WHO.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021