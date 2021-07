Horban odpowiada RPD ws. szczepień dzieci. „Dużo rzeczy na początku jest eksperymentem medycznym”

Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z Covid-19, w czasie dyskusji w Sejmie na temat szczepień dzieci, pokłócił się z Rzecznikiem Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, na spotkaniu parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu w Sejmie krytycznie odniósł się do pomysłu wyszczepiania najmłodszych. Szczepienia nazwał „eksperymentem”.

Wyraźnie podirytowany prof. Horban postanowił odpowiedzieć Rzecznikowi Praw Dziecka. Rządowy ekspert oczywiście broni szczepień – mówił o przepisach.

– W medycynie bardzo dużo rzeczy na początku jest eksperymentem medycznym, bo tak jest. Jeżeli już wprowadzimy dany produkt medyczny na rynek, to pełen apel do państwa o zgłaszanie niepożądanych objawów. Jeżeli nie będą zgłaszane te objawy, to nie będziemy wiedzieli nic na temat powikłań i sensu stosowania czegoś – mówił prof. Horban, podkreślając, że „mamy do czynienia z epidemią, która jest dość unikalna”.

– Mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo nie będziemy robili nic i pozwolimy na swobodny rozwój epidemii, albo będziemy coś robili i zmniejszymy ryzyko epidemii dla ludzi – zwrócił uwagę główny doradca premiera ds. walki z pandemią.

– To jest naprawdę ciężka choroba. Widziałem tysiące chorych pacjentów i jest to nawet dla stałego lekarza traumatyczne przeżycie – dodał prof. Horban.

Prof. Horban twierdzi jednak, że szczepienia nie są żadnym eksperymentem. – Jeżeli jest coś zarejestrowane, to stosowanie tego dla pacjentów, dla których to coś jest zarejestrowane, nie jest już eksperymentem medycznym – mówił.

