Jak w Polsce kończy gej, który nie chce być członkiem LGBT? Lewicowiec: biłbym łomem do nieprzytomności [FOTO]

Waldemar Krysiak to polski prawicowy homoseksualista, który obnaża prawdę o środowisku LGBT. Krysiak w swoich mediach społecznościowych często publikuje materiały z zamkniętych grup dla osób LGBT, pisze o sprawach dzieci krzywdzonych przez podawanie im hormonów i ujawnia wewnętrzne afery, które pokazują jak tęczowe środowisko wygląda od środka. Nie jest za to specjalnie kochany przez lewicę.

Gdyby nie Waldemar Krysiak, który w Internecie publikuje jako „Gej przeciwko światu” – wiele afer LGBT, szczególnie tych uderzających w dzieci, nie ujrzałoby światła dziennego.

Z tego powodu tęczowe środowisko często go atakuje. Czy lewica, która twierdzi, że stoi po stronie mniejszości, broni go jakoś i udziela wsparcia? Wręcz przeciwnie.

– Ciągle, NON STOP, media straszą nas widmem „prawicowego faszyzmu” i „prawicowej przemocy” – pisze Krysiak na twitterze.

– W tym samym czasie kompletnie IGNOROWANE są lewicowe zapędy do krzywdzenia ludzi – dodaje i publikuje wpis, który pod jego postem umieścił internauta przedstawiający się jako „Lewicowiec”.

Co napisał?

– Jakbym sam był LGBT, to po prostu bym takich jak ty namierzał i bił łomem do nieprzytomności – pisze do Krysiaka użytkownik z tęczową flagą przy nicku.

– Ile jeszcze będzie trwało przyzwolenie na postępową agresję? – pyta „Gej przeciwko światu”.