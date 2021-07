Niemcy pod wodą. Co najmniej 103 osoby nie żyją. Władze wezwały do pomocy wojsko [VIDEO]

Niemieckie ministerstwo obrony ogłosiło wojskowy alarm kryzysowy w związku z gwałtownym załamaniem pogody w zachodnich Niemczech. Decyzję podjęła minister Annegret Kramp-Karrenbauer. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii mówi o „klęsce powodziowej o historycznych rozmiarach”. W południe 16. lipca podano, że co najmniej 103 osoby poniosły śmierć, a kilkadziesiąt uznanych zostało za zaginione.

Liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) wzrosła w piątek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 60.

„Obawiamy się, że będzie ich więcej” – powiedział rzecznik komendy policji w Koblencji. Akcje ratunkowe trwają nadal.

Około 1300 osób w powiecie Ahrweiler jest nadal uznawanych za zaginione. Władze mają nadzieję, że wkrótce zostanie przywrócony zasięg telefonów komórkowych i ludzie zostaną odnalezieni. Straty materialne mogą sięgać miliardów euro.

Służby ratownicze kontynuują poszukiwania zaginionych osób. Niemiecka armia wysłała na tereny dotknięte kataklizmem około 900 żołnierzy, którzy mają udzielać wsparcia.

Unsere Löschzüge retten Anwohner aus der Kyllstraße in Ehrang. pic.twitter.com/oYr6DYy7TJ — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 15, 2021

W związku z sytuacją powodziową w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie Konsulat Generalny RP w Kolonii uruchomił infolinię umożliwiającą zgłaszanie osób zaginionych.

Dodatkowo Konsulat informuje, że w regionach dotkniętych powodzią zostały uruchomione Centra Kryzysowe udzielające informacji w sprawie osób zaginiony i poszukiwanych.

Setki żołnierzy wezwanych do pomocy

Decyzja ministerstwa oznacza że „instancje decyzyjne są przesunięte (…) dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Na przykład dowódca jednostki znajdującej się na miejscu może teraz zdecydować, czy czołg do usuwania skutków katastrofy, czy ciężarówka wojskowa, czy generator prądu zostaną wykorzystane, jeśli będą dostępne” – poinformował w piątek w Berlinie rzecznik ministerstwa. „Decentralizacja jest ważna w takich sytuacjach, a także kluczowa dla powodzenia działań”

850 żołnierzy jest rozmieszczonych w dotkniętych kataklizmem rejonach i liczba ta wzrośnie.

Premier landu Nadrenia Północna-Westfalia Armin Laschet określił w piątek dramatyczne skutki nawałnic jako „klęskę powodziową o historycznych rozmiarach”. – Powodzie dosłownie wyrwały wielu ludziom podłogi spod nóg – mówił.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer powiedział tygodnikowi „Spiegel”, że wielu ludzi straciło dosłownie wszystko w ciągu jednej nocy – „z wyjątkiem tego, co mieli na sobie”. W związku z tym po pomocy technicznej musi nastąpić pomoc finansowa.

W nadchodzącym tygodniu rząd federalny zadecyduje o pomocy dla obywateli i gmin na zalanych terenach. Ważne jest szybkie rozwiązanie – powiedział rzecznik Ministerstwa Finansów.

Źródła: PAP, WP.pl