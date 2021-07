To nie jest żart! Benzyna w Polsce po 8 złotych „dzięki” Komisji Europejskiej

Brukselska dyrektywa związana z Europejskim Zielonym Ładem bardzo mocno uderzy w nasze kieszenie. Ceny paliw i węgla mocno poszybują. Jak podała „Rzeczpospolita”, Warszawa nie ma żadnego planu łagodzenia tego mechanizmu.

W środę Komisja Europejska ustaliła pakiet regulacji znany bliżej pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu. Pokłosiem brukselskich wymysłów będą horrendalne ceny paliwa, które może zacząć kosztować nawet do 8 zł za litr. Mocno ma też zdrożeć węgiel, tutaj cena może sięgnąć 100 zł za tonę.

Wzrost będzie spowodowany nałożeniem przez Unię dodatkowych podatków akcyzowych, które uwzględniać mają wartość opałową surowca. Brukselscy politycy ustalili sobie, że dyrektywę należy wdrożyć od 1 stycznia 2023.

Według „Rz” wspomniana przez KE likwidacja ulg może oznaczać wzrost cen także w innych obszarach. Tym sposobem miałyby zniknąć obniżone stawki dla olejów opałowych do ogrzewania domów mieszkalnych.

„Jednak w przedstawionej propozycji utrzymano pewne preferencje, m.in. dla paliw wykorzystywanych do celów rolniczych. Gdy przyjrzeć się bliżej proponowanym zmianom, widać rewolucję w systemie opodatkowania paliw płynnych, gazu, węgla i elektryczności” – czytamy.

„Minimalne stawki akcyzy mają zależeć już nie od ilości danego produktu wyrażonej w litrach czy kilogramach, ale od wartości opałowej wyrażonej w gigadżulach” – podaje „Rz”.

Z wyliczeń dziennikarzy dziennika wynika, że realna stawka akcyzy za benzynę może zostać podwojona. Tutaj wpływ będzie miało jednak jeszcze kilka czynników takich jak np. wartość energetyczna danego typu paliwa.

„Dziś wynosi ona 1514 zł za 1000 litrów. W efekcie, jako że akcyza wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, cena detaliczna benzyny mogłaby osiągnąć nawet 8 zł za litr” – podje wyliczenia.

Podobnie jest z węglem kamiennym, którego akcyza jest określana w gigadżulach. „Według ustawy o akcyzie wynosi ona 1,28 zł na 1 GJ. Po zmianie wyniosłaby 0,9 euro za 1 GJ, co przy dzisiejszym kursie tej waluty daje ok. 4,13 zł. Przyjmując, że popularne gatunki węgla mają wartość energetyczną 23,8 GJ za tonę, cena detaliczna każdej tony węgla mogłaby wzrosnąć o ok. 100 zł, tj. nawet kilkanaście procent” – czytamy.