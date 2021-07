Wśród ofiar gwałtownych powodzi w Niemczach są Polacy? MSZ zabrało głos i uruchomiło infolinię

Biuro prasowe rzecznika polskiego MSZ przekazało w piątek, że obecnie nie ma informacji, by wśród ofiar powodzi na zachodzie Niemiec byli polscy obywatele. Konsulat generalny RP w Kolonii uruchomił infolinię umożliwiającą zgłaszanie osób zaginionych; do tej pory odnotowano łącznie siedem zgłoszeń.

Numer infolinii to: + 49 221 93 730 237.

Na pytanie czy na infolinię zgłasza się dużo osób, polski resort odpowiedział, że do tej pory „odnotowano w sumie siedem takich przypadków” i „w większości udało się już potwierdzić bezpieczny pobyt obywateli RP”.

„Odbierane zgłoszenia dotyczą z reguły utraconego kontaktu z członkami rodzin” – dodano.

„Nie posiadamy informacji, aby wśród ofiar powodzi byli polscy obywatele” – odpowiedziało ministerstwo pytane o ewentualne polskie ofiary powodzi w niemieckich krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat.

Dodatkowo konsulat poinformował, że w regionach dotkniętych powodzią zostały uruchomione Centra Kryzysowe, udzielające informacji w sprawie osób zaginionych i poszukiwanych; udzielają też informacji osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy: Koblencja: 0 800 656 5651, Kolonia: 0 800 221 0001.

Połączenia z Centrami Kryzysowymi są możliwe wyłącznie z terytorium Niemiec.

Liczba ofiar śmiertelnych burzy i ulewnych deszczy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) wzrosła w czwartek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 60.

Źródło: PAP