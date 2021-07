Francuski minister ds. europejskich udostępnia tweeta o „komorach gazowych w Polsce”

Clement Beaune to francuski minister ds. europejskich i zarazem aktywista gejowski. Na Polskę jest „pogniewany” od czasu wizyty w Warszawie i niezbyt udanej akcji na miejscu „walki ze strefami wolnymi od LGBT”. Być może więc udostępnienie wpisu nie jest przypadkowe…

Chodzi o wpis na Tweeterze Maxime Ruszniewskiego. To były dziennikarz, „feminista roku 2018” i działacz LGTB. Współtworzył on we Francji Fundację Kobiet i walczy z „seksistowskim stereotypami”. Był nawet doradcą Sekretariatu Stanu ds. równości kobiet i mężczyzn oraz walki z dyskryminacją. Teraz zabrał głos na temat historii. Okazuje się, że jego babcia miała trafić do komory gazowej w… Polsce.

Wpis dotyczy kolejnej rocznicy tzw. obławy el d’Hiv, która rocznica przypada 16 i 17 lipca. Były to największe masowe aresztowanie francuskich Żydów w 1942 roku. Policja rządu Vichy zatrzymała ponad 13 000 osób pochodzenia żydowskiego w Paryżu i okolicach. Zostali umieszczeni na krytym torze kolarskim (zimowy welodrom), skąd byli wywożeni do Drancy, a później do niemieckich obozów koncentracyjnych.

Jedną z ofiar była babka Ruszniewskiego. Ona sam napisał na Twitterze, a minister Beaune udostępnił poniższy tekst:

„79 lat temu moja babcia została deportowana do Drancy we Francji na zamordowanie w komorze gazowej w Polsce. Wyszła z tego cudem. Porozmawiajmy dziś wieczorem o Vel d’Hiv z otaczającymi nas młodymi ludźmi. Ani zapomnienie, ani przebaczenie”.

Jak zwykle sięgną zapewne po argumenty, że chodziło mu o „geograficzną” nazwę… „Zamordowanie w komorze gazowej w Polsce”, dla Francuzów i nikłej znajomości historii, kojarzy się wieloznacznie. Do tego jeszcze to wezwanie do pamięci i braku przebaczenia…

Wspomniany minister Beaune pisał w dodatku ostatnio o Polsce wyłącznie w kontekście „homofobii”. Można się spodziewać, że dla jego fanów będzie to kolejny przykład na to, jak źli są Polacy. Prześladują gejów, budowali komory gazowe… Prawdziwy skandal!