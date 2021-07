Niemiecki ekspert ds. szczepień przyznał, że nie podałby własnym wnukom preparatu przeciwko COVID-19

W niemieckiej telewizji publicznej ZDF odbyła się debata ws. szczepień dzieci przeciwko COVID-19. Thomas Mertens, przewodniczący Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) przy Instytucie Roberta Kocha, przedstawił swoje stanowisko, w którym tłumaczył dlaczego on i jego koledzy nadal sceptycznie podchodzą do szczepień najmłodszych.

– Wciąż jest zbyt mało danych, aby dostarczyć informacji o możliwych skutkach ubocznych po szczepieniu – tłumaczył Mertens w odniesieniu do szczepień dzieci zarówno poniżej jak i powyżej 12. roku życia.

– Trzeba to wziąć pod uwagę w odniesieniu do infekcji koronawirusa, gdzie wyraźnie widać, że dzieci bardzo rzadko wykazują ciężki przebieg choroby – tłumaczył. To oznacza, że dzieci nie musiałyby być szczepione, ponieważ ocena ryzyka przemawia przeciwko podawaniu im preparatu.

Na tej podstawie należy również ocenić dalszy przebieg pandemii, ponieważ szczepienia dzieci byłyby w tym względzie kwestią marginalną. Preparat powinny przyjąć tylko dzieci, które są w grupie ryzyka.

– Dużo ważniejsze jest zmotywowanie dorosłych i wyznaczenie sobie 75 procent całkowicie zaszczepionych jako celu, aby mieć szansę na uspokojenie ewentualnej nadchodzącej fali jesienią – tłumaczył Mertens.

Według niego ważne jest również, żeby dzieci mogły znów normalnie żyć, spotykać się z przyjaciółmi i chodzić do szkoły.

STIKO cały czas nie wydało oficjalnej rekomendacji ws. szczepienia najmłodszych, ale sam Mertens powiedział w jednym z wywiadów, że nie podałby preparatu przeciwko COVID-19 swoim wnukom.

Stały Komitet ds Szczepień przy Instytucie Roberta Kocha to komitet naukowy obejmujący 18 członków w Instytucie Roberta Kocha w Berlinie, który dostarcza oficjalnych zaleceń szczepiennych dla niemieckich landów. Komitet spotyka się dwa razy w roku, aby dokonać przeglądu najnowszych badań dotyczących szczepień przeciwko chorobom zakaźnym.

