Operacja Puszcza.tv. 800 tys. złotych na banery na portalu Sakiewicza

PiS i jego propagandziści nie znają granic w żerowaniu na pieniądzach Polaków. Na jaw wychodzą nowe fakty o operacji Puszcza.tv, którą miała wykonać Fundacja Niezależne Media związana z Tomaszem Sakiewiczem.

Portal Konkret 24 przyjrzał się jak wydatkowane są pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt Puszcza.tv. Fundacja związana z mediami Tomasza Sakiewicza (szef „Gazety Polskiej”) miała na Puszcza.tv dostać 7,2 mln złotych.

Teraz okazuje się, że pieniądze, które miały iść na ten projekt były wydawane m.in. na… reklamy w mediach Tomasza Sakiewicza. Chodzi o np. ponad 810 tys. złotych na banery reklamowe w portalu „Gazety Polskiej” Niezależna.pl.

Co więcej, po zakończeniu projektu Puszcza.tv okazało się, że przedsięwzięcie nie osiągnęło ustalonych wcześniej efektów. Co więcej, projekt Puszcza.tv miał zakończyć się w lutym, ale przez pandemię został wydłużony do 30 czerwca.

Według ustaleń dziennikarzy NFOŚ wydał na projekt o 1,7 mln złotych mniej pieniędzy niż pierwotnie zakładano. Natomiast w ostatnim dniu przedsięwzięcia – czyli 30 czerwca – fundacja podpisała z NFOŚ aneks do umowy, w którym… okrojono spodziewane efekty projektu.

Zestawienie faktur i kosztów za 33 miesiące działania projektu pokazuje, że w tym czasie fundacja wydała na niego 4 mln zł. Natomiast prawie 95 proc. tej kwoty stanowiły publiczne środki z NFOŚ, a reszta to wkład własny.

Najdroższym przedsięwzięciem okazały się wspomniane banery na portalu Sakiewicza Niezależna.pl. Figurowały one raz jako „baner reklamowy na portalu niezalezna.pl”, innym jako „stałe okno na portalu”.

Fundacja Niezależne Media zapłaciła spółce Słowo Niezależne, wydawcy portalu Niezależna.pl, którego współwłaścicielem też jest Tomasz Sakiewicz, aż 810,5 tys. złotych.

Kolejnym najwyższym wydatkiem były „kampanie promocyjne w Internecie” – 560 tys. złotych. Tu pieniądze trafiły do firmy Impressarium, która według KRS jest wspólnikiem Agencji Informacyjnej (jej redaktorem naczelnym jest Miłosz Manasterski – stały komentator „Wiadomości” TVP 1).

Fundacja Niezależne Media płaciła też za całostronicowe artykuły sponsorowane (265,2 tys. zł) i za wkładkę edukacyjną (274,9 tys. zł). Z dokumentów nie wynika, gdzie te materiały się ukazywały.

Następne na liście wydatków są środki na honoraria dla autorów tekstów. Tu kwota wyniosła już 323 tys. złotych, przy czym najwyższy rachunek wyniósł 6,2 tys. złotych.

Nie wiadomo, kto był koordynatorem projektu i jego zastępcą. Jednak z dokumentów ujawnionych przez Konkret 24 wynika, że w dwa lata i dziewięć miesięcy osoby te zarobiły po 74 tys. zł.

Źródło: Konkret 24