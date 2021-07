Prof. Horban nie jest za lockdownem! Sensacyjne słowa rządowego doradcy: to jest eksperyment [VIDEO]

Prof. Andrzej Horban w jednym z wywiadów zadziwił opinię publiczną. Okazuje się, że rządowy doradca wcale nie jest zwolennikiem lockdownu, ani nie chce też szczepić dzieci. Brzmi to bardzo dziwnie, bo ileż to razy słyszeliśmy z jego ust, że restrykcje są niezwykle istotne w walce z pandemią? Teraz okazuje się, że to wszystko to jeden wielki „eksperyment”.

– To jest cały czas eksperyment. Wyniki są różne w zależności od społeczeństwa, to będzie przedmiotem analiz – mówił o lockdownie prof. Horban.

– Cały czas jest to eksperyment czyniony w biegu, niezależnie od kraju, od różnic, ect. Proszę zwrócić uwagę na Chiny. 1,5 miliarda ludzi, a 100 tys. zakażeń, bo tam były wprowadzone restrykcje, ale to jest kwestia społeczeństwa – twierdzi teraz Horban, który tak często powtarzał przecież, że lockdown jest nieunikniony w walce z pandemią.

– Nie można porównywać efektów restrykcji w społeczeństwie chińskim i społeczeństwie szwedzkim, i w społeczeństwie polskim – dodał.

– My się nie upieramy za lockdownem, jako lekarze nie jesteśmy zwolennikami lockdownu, zamykaniem w domach – powiedział. Ciekawe co na to przedsiębiorcy, którzy albo mają poważne kłopoty, albo są już po zamknięciu swoich biznesów wykończonych restrykcjami?

Krótko mówiąc: jest lato – nie ma lockdonwu, są za to szczepienia, więc teraz trzeba napierać na to, żeby ludzie je przyjmowali. Do tematu restrykcji zapewne wrócimy jesienią.

– My jesteśmy zwolennikami szczepień. I nakłaniamy wszystkich, zwłaszcza tych którzy są narażeni na ciężki przebieg choroby. Na tym etapie dzisiaj jesteśmy. Do przodu chcemy zaszczepić ludzi. Zaczepić nie dzieci, Bogu ducha winne, tylko staruszków od 60. roku życia w górę i jak się uda młodszych, jeżeli to zrozumieją – powiedział.

Tutaj co ważne, Horban otwarcie powiedział, że dzieci nie powinny być szczepione. Warto zapamiętać te słowa, bo jak widać rządowy doradca co jakiś czas lubi zmienić zdanie.