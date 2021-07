Igrzyska Olimpijskie w oparach koronaparanoi. Doping z głośników, kibice na telebimach

To będą pierwsze takie Igrzyska Olimpijskie w historii. Wyjątkowe jest już to, że ze względu na mniemaną pandemię koronawirusa zostały przełożone o rok. Także ich przebieg będzie nietypowy.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio staną pod kątem koronaparanoi. O tym czy na trybunach pojawią się kibice dyskutowano przez długi czas. Ostatecznie wprowadzono w Tokio stan wyjątkowy, który potrwa do 22 sierpnia, a organizatorzy podjęli decyzję o tym, że na trybunach zabraknie kibiców.

Doping z głośników, kibice na telebimach

Choć na trybunach podczas igrzysk w Tokio nie będzie kibiców, to sportowcy będą mogli poczuć namiastkę ich obecności – we wszystkich obiektach sportowych ma być odtwarzany z głośników i na telebimach doping adekwatny do zachowania fanów podczas rywalizacji.

– Nie chcemy, aby sportowcy czuli się na stadionie osamotnieni. Chcemy im pokazać, poprzez wykorzystanie różnych nowoczesnych technologii, jak wielu ludzi wspiera ich, także w realnym czasie. Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby zbliżyć kibiców do sportowców, by ci poczuli atmosferę igrzysk – powiedział przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Wykorzystane zostaną nagrania dźwiękowe pochodzące m.in. z igrzysk w Rio de Janeiro z 2016 r. – podał portal insidethegames.biz.

Będą także wirtualne „mapy geograficzne” pokazujące „na żywo”, jak wielu kibiców ogląda rywalizację w swoich krajach za pośrednictwem telewizji i internetu oraz wirtualne oklaski, których siła zostanie pokazana na telebimach umieszczonych w halach i na stadionach.

Kibice będą mogli też nakręcić sześciosekundowe filmiki, które wysłane na adres specjalnej strony olimpijskiej będą odtwarzane podczas rywalizacji w Tokio. Sportowcy otrzymają również możliwość rozmowy z rodziną i przyjaciółmi bezpośrednio po zakończeniu swoich startów.

Igrzyska XXXII Olimpiady rozpoczną się w Tokio 23 lipca. Potrwają do 8 sierpnia.

Źródło: PAP/NCzas