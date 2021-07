„Macron” pojawił się na proteście i dostał w twarz. Ponad 100 tysięcy osób protestowało przeciw obowiązkowi szczepień i segregacji [VIDEO]

136 protestów przeciw obowiązkowym szczepieniom przeciw Covid-19 dla medyków i systemowi certyfikatów sanitarnych odbyło się w sobotę we Francji; wzięło w nich udział ok. 114 tys. osób – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. W Lyonie doszło do starć z policją.

W samym Paryżu w kilku demonstracjach manifestowało blisko 18 tys. osób.

Podczas niezarejestrowanego zgromadzenia w Lyonie na wschodzie kraju doszło do starć z policją – relacjonuje agencja AFP. Chociaż organizatorzy nawoływali do pokojowego zachowania, w stronę policjantów, otaczających grupę około 1000 protestujących, poleciały różne przedmioty, w tym szklane butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym.

Zatrzymano dziewięć osób, a sześciu policjantów i żandarmów zostało lekko rannych – przekazały lokalne władze.

W Paryżu i w Lyonie do przepychanek z policją dochodziło także w środę, gdy w dniu francuskiego święta narodowego zorganizowano wiele demonstracji przeciwko szczepieniom i certyfikatom.

Na protestach pojawił się nawet Emmanuel Macron (a raczej kukła przedstawiająca prezydenta). Ludzie wyładowywali na niej swoją złość – uderzając sztucznego Macrona w twarz.

Jak ogłosił w poniedziałek wieczorem prezydent Francji Emmanuel Macron, od 21 lipca zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw Covid-19, przejściu tej choroby lub negatywny test na obecność koronawirusa będą wymagane przy wstępie do instytucji kultury i miejsc rozrywki. Później certyfikaty będą też potrzebne, by wejść m.in. do restauracji, centrum handlowego i placówek służby zdrowia.

Od 15 sierpnia szczepienia przeciwko Covid-19 mają być obowiązkowe dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych.

