Wakacje 2021. Do tych państw polecisz bez certyfikatu, testu i kwarantanny

Albania (z wyjątkiem lotów z lądowaniem na Korfu w Grecji) – obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Cypr Południowy – obecnie Polacy nie muszą przedstawiać zaświadczeń o negatywnym wyniku testu, ale może się to zmienić. Czarnogóra – od dnia 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy jest bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Dominikana – zniesiono wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy wjeździe do kraju, ale osoby przybywające mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa. Poza tym na Dominikanie obowiązuje godzina policyjna między 21:00 a 5:00. Kostaryka (z wyjątkiem przelotów z przesiadką w Niemczech) – Od 26 października 2020 władze Kostaryki nie wymagają dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR. Zniesiono także wymóg kwarantanny, która może jednak być zarządzona przez kompetentne służby kostarykańskie w szczególnych przypadkach. Negatywny wynik testu RT-PCR jest wymagany przy wylocie z Kostaryki, jeżeli jego posiadanie jest obowiązkowe w kraju docelowym lub tranzytu. Macedonia – Granice Macedonii Północnej są otwarte dla obcokrajowców. Otwarte są także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani kwarantanny dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej. Obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie dotyczy jedynie osób, które przybywają na terytorium Macedonii Północnej z krajów kontynentu afrykańskiego, Indii i Brazylii. Meksyk (z wyjątkiem przelotów linią lotniczą KLM) – ten kraj to ewenement i pewnie dlatego właśnie ten kierunek na wakacje wybrał Sławomir Mentzen. Od początku pandemii Covid-19 Meksyk pozostawił otwarte swoje granice lotnicze. Rumunia – dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane ani testy, ani zaświadczenia o szczepieniu.

Tę listę będziemy na bieżącą aktualizować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze do niedawna do państw niesegregujących przyjezdnych należały Czechy i Litwa, ale uległo to zmianie. Możliwe, że również państwa z tej listy zmienią zasady w przyszłości.

Źródło: Ministerstwo Sprawa Zagranicznych