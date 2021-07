100-letnia nazwa drużyny zmieniona, bo „rasizm”

To już oficjalna decyzja. Zmiana została ogłoszona jeszcze w grudniu 2020 roku przez właściciela zespołu Cleveland Paula Dolana.

Oświadczył, że „nazwa nie jest już akceptowana w naszym świecie”. Nowa nazwa, którą teraz podano, wejdzie w życie zaraz po sezonie 2021.

Przeciw nazwie protestowało kilka stowarzyszeń na rzecz obrony ludów indiańskich. Dyrektor wykonawczy i założyciel IllumiNative powiedział: „To duży krok w wysiłkach na rzecz naprawienia krzywd wyrządzonych rdzennej ludności. To krok w kierunku sprawiedliwości”.

Przewodniczący Krajowego Kongresu Rdzennych Amerykanów (NCAI) napisał: „drużyna baseballowa z Cleveland zrobiła kolejny ważny krok w leczeniu długotrwałych szkód, jakie jej była maskotka wyrządziła rdzennej ludności, zwłaszcza rdzennej młodzieży”.

NCAI wezwał „inne profesjonalne drużyny sportowe” w Stanach Zjednoczonych, „które wciąż trzymają się swoich maskotek” uznanych za „rasistowski”e, by „podjęły natychmiast podobne kroki”.

Niektórzy Indianie byli jednak za utrzymaniem historycznej już nazwy. Klub powstał pod koniec XIX wieku. Nowe logo, zamiast karykatury wodza nazywanego „Chief Wahoo” narysowanego w 1947 roku, przedstawia teraz piłkę baseballową umieszczoną pomiędzy dwoma literami „G” ozdobionymi skrzydłami.

Podobne problemy miały zespoły Washington Redskins, Kansas City Chiefs, czy Atlanta Braves. Od kilku lat ich nazwy i symbolika były atakowane jako „rasistowskie” i toczyły się nawet w tych sprawach procesy sądowe.

Introducing the Cleveland Guardians!

The name will go into effect after the 2021 season. pic.twitter.com/ggCFyIRD2y

— MLB (@MLB) July 23, 2021