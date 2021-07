Horror bez happy-endu! Polscy siatkarze przegrali z Islamską Republiką Iranu na inaugurację IO

Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Islamską Republiką Iranu na inaugurację Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg, który skończył się na przewagi w tie-breaku.

Polacy rozpoczęli spotkanie świetnie i bez najmniejszych problemów wygrali pierwszego seta do 18.

Niestety, potem gra biało-czerwonych się posypała. Szczególnie na przyjęciu, co skrzętnie wykorzystywali Irańczycy. Wygrali dwa kolejne sety, a i w czwartym byli blisko wygranej, co oznaczałoby zwycięstwo w meczu.

W końcówce czwartego seta Polacy wrócili jednak do „swojej” gry i doprowadzili do tie-breaku. Ten miał dramatyczny przebieg, prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, ale finalnie to Irańczycy (występujący na IO jako Islamska Republika Iranu) zachowali więcej zimnej krwi w końcówce i wygrali na przewagi 23:21.

Przegrana w tie-braku oznacza, że Polska zapisze na swoim koncie 1 punkt, a Iran – 2.

Porażka nie przekreśla szans biało-czerwonych na olimpijski medal. Polacy w grupie A zagrają jeszcze z Włochami, Wenezuelą, Kanadą i Japonią. Do ćwierćfinału awansują cztery najlepsze z sześciu drużyn.

We wcześniejszych spotkaniach grupy A Japonia pokonała Wenezuelę 3:0 (25:21, 25:20, 25:15), a Włochy wygrały z Kanadą 3:2 (26:28, 18:25, 25:21, 25:18, 15:11).

Polska – Islamska Republika Iranu 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23)

Mecz 🇵🇱🆚🇮🇷w liczbach. Niemal trzy godziny grania. Zapominamy o niepowodzeniu i sposobimy się na poniedziałkowy pojedynek z 🇮🇹Włochami. Start o 7.20. pic.twitter.com/giF10hyM1f — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 24, 2021

Siatkarski koszmarek dla Irańczyków. Wszystko szło w tym meczu nie po naszej myśli i dreszczowiec w tie-breaku padł łupem odwiecznych rywali. W teorii mecz niewiele znaczący, ale już pojutrze kolejna wojna z Włochami…

🇵🇱🏐#Tokyo2020 #IgrzyskaOlimpijskie#naszetokio #POLIRI — Maciej Trąbski (@MTrabski) July 24, 2021

Zatem sensacyjnie rozpoczyna się turniej siatkarzy, ale wielkie sukcesy zawsze rodziły się w bólach💪 Polska 2 Iran 3. Tylko bez nerwowych ruchów🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 — Jerzy Mielewski (@Mielewski) July 24, 2021

Twardy, zacięty mecz, ale poziom bardzo średni. Nie da się wygrać jak w tie breaku Kurek i Leon psują na potęgę. Oby to był tylko zwiastun wolnego wejścia w turniej i w 1/4 finału będzie już moc. Walczymy dalej! Ps ależ długo trzeba było czekać na Igrzyska, nareszcie! #POLIRI — Grzegorz Nawacki (@nawacki) July 24, 2021