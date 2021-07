Atak „superbohaterów” w markecie. Sześć osób poszkodowanych [VIDEO]

Skandaliczne sceny rozegrały się w sieci sklepów Asda, obok stacji metra Clapham Junction w Londynie. Grupa napastników poprzebieranych za superbohaterów, okazała się oprawcami.

Przewodził jej lider przebrany za Spider-Mana. Ofiarami padli pracownicy i klienci sklepu.

Sieć obiegło nagranie, na którym widać jak jeden z mężczyzn kopie w głowę bezbronną kobietę, wieńcząc swój atak uderzeniem pięścią.

Filmik przedstawia też scenę, na którego napastnik powalił inwalidę poruszającego się na wózku.

Świadkowie na początku myśleli, ze to jakiś żart. Wpływ na to miały przebrania napastników. Jednak okazało się, że to prawdziwa napaść, w wyniku której sześć osób zostało rannych.

Została powiadomiona ochrona sklepu i policja. „Zatrzymano pięć osób, które wkrótce odpowiedzą za atak przed sądem” – podał „Daily Mirror”.

Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę ataku. Zdaniem policji incydent mógł być po prostu bezsensownym atakiem przemocy i chęcią „popisania się”.

Spiderman has gone off the rails in Asda, it seems. pic.twitter.com/JiDZROObrH

— Robbie🏝 (@RobbiePoirier10) July 23, 2021