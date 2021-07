Lekarze pomagają zdobyć certyfikat szczepień bez szczepień. NIL straszy konsekwencjami

Naczelna Izba Lekarska przekazała, że otrzymała informacje o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń o szczepieniu przeciw COVID-19.

Tak działa wolny rynek – jest popyt, to pojawia się podaż. Skoro różne etatystyczne rządy wymagają zaświadczeń o szczepieniu, to na rynku będzie można takie zdobyć i wątpliwym jest, by państwu udało się z tym wygrać.

O sprawie informuje rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy Grzegorz Wrona w piśmie opublikowanym na stronie izby. Wrona straszy lekarzy, którzy biorą udział w tego typu akcjach, konsekwencjami.

– W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej informacjami o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 oraz związanymi z tym działaniami polegającymi na niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu dokumentacji medycznej w celu uzasadnienia wydania takiego zaświadczenia, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazuje, że w jego ocenie powyższe postępowanie uznać należy za przewinienie zawodowe – głosi pismo rzecznika.

W piśmie podkreślono, że lekarz albo lekarz dentysta podejmujący się takich działań, w sposób rażący narusza zasady etyki lekarskiej oraz przepisy związane z wykonywaniem zawodu.

– Ponadto powyższe postępowanie lekarza może stanowić przestępstwo i prowadzić do odpowiedzialności karnej – zaznaczył rzecznik.

Źródło: PAP