Mentzen: Nisztor potraktował „połowę Polaków jak podludzi”, a potem się dziwi

Dziennikarz śledczy Piotr Nisztor pokusił się o skandaliczny wpis na Twitterze, w którym domaga się ograniczeń dla niezaszczepionych. Szybko przekonał się, że internauci mu tego nie darują. Krytyka polała się szerokim strumieniem, a sam redaktor wyraził swoje ubolewanie, że zamiast poklasku spotkał go „hejt”. Sławomir Mentzen pospieszył z wytłumaczeniem mu, dlaczego ludzie tak zareagowali.

Jestem kategorycznym przeciwnikiem przymusowych szczepień, ale równocześnie jestem kategorycznym zwolennikiem rozwiązań wprowadzających ograniczenia dla niezaszczepionych – powiedział w sobotę lider Porozumienia, wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

Gowin, był pytany w Polsat News, czy Polska powinna iść w ślady państw m.in. Francji, które wprowadzają ograniczenia dla niezaszczepionych przeciwko Covid-19, m.in. zezwalając na korzystanie z kin czy restauracji osobom zaszczepionym.

„Jestem kategorycznym przeciwnikiem przymusowych szczepień i równocześnie jestem kategorycznym zwolennikiem takich rozwiązań” – stwierdził Gowin.

Na tę wypowiedź jakże entuzjastycznie zareagował dziennikarz śledczy Piotr Nisztor, który pospieszył z podzieleniem się swoimi zamordystycznymi refleksjami na Twitterze.

„I prawidłowo! Nie mam żadnych wątpliwości, ze powinny zostać wprowadzone ograniczenia dla niezaszczepionych. Nie szczepisz się, szkodzisz innym, szkodzisz polskiej gospodarce, szkodzisz Polsce” – napisał.

I prawidłowo! Nie mam żadnych wątpliwości, ze powinny zostać wprowadzone ograniczenia dla niezaszczepionych. Nie szczepisz się, szkodzisz innym, szkodzisz polskiej gospodarce, szkodzisz Polsce. https://t.co/XPlCns4N6c — Piotr Nisztor 🇵🇱 (@PNisztor) July 25, 2021

Po tym wpisie zaroiło się od mocno krytycznych komentarzy internautów, oto przykładowe:

Pan pisze to na serio ? Jeśli jest pan zaszczepiony to czego się pan boi?

Na tej samej zasadzie powinno się też zabronić papierosów. Bierne palenie jest nawet bardziej szkodliwe od czynnego. Niech niezaszczepieni noszą na ramieniu opaski, nie mogą chodzić chodnikiem i mają wyższe podatki. To pana zadowoli czy jeszcze jakieś łamanie na kole i inne?

Kolejny covid-faszysta. Opaska dla pana.

kolejny covid-faszysta. Opaska dla pana pic.twitter.com/Qpya0vBw7z — pepe (@pepe_xy) July 25, 2021

Który artykuł Konstytucji zezwala na ograniczenie swobód obywatelskich z powodu nie zaszczepienia się?

Dziennikarz śledczy, który jak sam pisze, nie ma żadnych wątpliwości, nie zadaje sobie ani innym pytań, nie jest dziennikarzem śledczym tylko ślepym wyznawcą. Arbitralne oceny nijak się mają do dziennikarstwa.

Ja to widzę tak-chrońmy zaszczepy jako inteligentną część i niech siedzą w domach dopóki nieszczepy się wzajemnie nie wykończą. Państwo zyska, bo nie wyda mylionów na ten eksperyment. Delta załatwi resztę-albo nie- i wtedy okaże się, kto miał rację.

Ten towarzysz szkodzi wolnej Polsce, bardzo szkodzi. Do skrzyni z napisem gorilla i wysłać go do zoo we Wladywostoku.

Rozumiem że zrobiłeś śledztwo? I gdzie w tej konstytucji na którą tak się powołujecie jest zapisane że muszę się szczepić!? Komu jeszcze szkodzę? Tym firmom które robią eksperyment za nasze pieniądze?

Ten twit będzie za Panem ciągnął się do końca życia, jak najdłuższego oczywiście. Żegnam.

Czytam, że obserwowałem bolszewika. Dość! Jesteś człowieku gorszy od michnikoidów.

Nisztor chyba oczekiwał oklasków i komplementów po swojej jakże „błyskotliwej” refleksji. Ku jego zdumieniu ludzie zareagowali drwiną, zażenowaniem, oburzeniem.

„Każda dyskusja o szczepieniach kończy się lawiną hejtu. Cóż napisze jeszcze raz: przechorowałem Covid, potem się zaszczepiłem i uważam, że tak powinien zrobić każdy odpowiedzialny człowiek. Dobrze, że za czasów L.Pasteura nie było mediów społecznościowych, bo zostałby zahejtowany” – żalił się w kolejnym poście.

Tutaj z wyjaśnieniem dziennikarzowi całego mechanizmu pospieszył Mentzen.

„Typ najpierw nawołuje do traktowania prawie połowy Polaków jak podludzi i odebrania im podstawowych praw obywatelskich, a potem dziwi się, że kandydatom na podludzi to się nie podoba i spotyka go hejt” – napisał.