Ogromna większość niezaszczepionych nie ma zamiaru poddać się szczepieniu

Większość Amerykanów, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni przeciwko koronawirusowi deklaruje, że nie przyjmie szczepionki.

Osiemdziesiąt jeden procent Amerykanów, którzy nie otrzymali jeszcze szczepionki twierdzi, że „prawdopodobnie” lub „zdecydowanie” nie podda się szczepieniu – wynika z badań przeprowadzonych przez The Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research.

Spośród nich 45 procent twierdzi, że „zdecydowanie” nie, a 35 procent twierdzi, że „prawdopodobnie” nie.

Z drugiej strony, 16 procent twierdzi, że „prawdopodobnie” podda się szczepieniu, podczas gdy tylko trzy procent twierdzi, że „zdecydowanie tak”.

Badanie wykazało również, że 64 procent nieszczepionych Amerykanów ma niewielkie zaufanie, że szczepionki będą działać przeciwko wariantom wirusa, w tym szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta.

Republikanie – 43 proc. znacznie częściej niż Demokraci – 10 proc, deklarują, że nie zostali zaszczepieni i na pewno lub prawdopodobnie nie poddadzą się temu. 37% osób w wieku poniżej 45 lat twierdzi, że nie szczepiło się i prawdopodobnie nie zrobi tego, w porównaniu z zaledwie 16% osób starszych.

– Zawsze wiedzieliśmy, że pewna część populacji będzie trudna do przekonania, bez względu na to, co pokazały dane, wielu ludzi nie podda się perswazji – powiedział dr Amesh Adalja, specjalista ds. chorób zakaźnych na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w rozmowie z ABC News.

Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), ponad 162 miliony ludzi w USA uważa się za w pełni zaszczepionych, co stanowi 48,8 procent populacji kraju.