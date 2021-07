Braun wzywa do NIEPOSŁUSZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO! „Nigdy więcej lockdownu” [VIDEO]

Przebywający na Podkarpaciu Grzegorz Braun wezwał Polaków do poszanowania prawa i dokonania nieposłuszeństwa obywatelskiego, gdy rząd znów będzie ograniczał ich prawa.

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nadal obowiązuje na naszym terytorium. Nie został wprowadzony stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, stan wojenny, a zatem żadne decyzje władz niezgodne z Konstytucją, łamiące nasze prawa konstytucyjne nie mają charakteru legalnego – mówił Grzegorz Braun. Polityk Konfederacji podkreślił, że jest to „samowola władzy świeckiej”.

Braun nawiązał też do wizyty ministra Adama Niedzielskiego w gminie Jeżowe na Podkarpaciu, gdzie przyjechał, by zachęcać mieszkańców do przyjęcia szprycy.

– Otóż szanowni państwo, cała ta operacja oparta na niezawoalowanym już przymusie, groźbie, nie prośbie bynajmniej, ministrów, premiera, prezydenta w wojsku, w służbach specjalnych, policyjnych, w służbie zdrowia, w szkołach podstawowych, średnich, wyższych. Ta operacja jest nielegalna – podkreślił Braun.

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania bowiem dyskryminacji, a zapowiadane przywileje, zachęty dla zaszczepionych, są niczym innym, jak dyskryminacją niezaszczepionych – wyjaśnił.

Grzegorz Braun zwrócił uwagę, że łamane są prawa obywatelskie Polaków.

– Łamane jest prawo do prywatności. Przede wszystkim nikt w państwie prawa nie powinien być nękany pytaniami dotyczącymi prywatności, prywatnego życia. Łamana jest tajemnica lekarska – wyliczał.

Jak zaznaczył Braun, w „normalnym świecie”, w którym „kierujemy się normami prawa cywilizowanego, nikt nie powinien być nakłaniany – ani groźbą, ani podstępem – do tego, żeby komukolwiek czy byle komu spowiadać się ze swojej kondycji fizycznej, psychicznej”.

Dodał też, że nikt nie powinien być nakłaniany do tego, żeby wyznawać publicznie „jakich medykamentów zażywa, jakie terapie akceptuje a z jakich rezygnuje”.

– Te wszystkie prawa są w Polsce łamane. Liderem tego bezprawia jest pan „minister choroby” Niedzielski – ocenił.

– Wzywam zatem władze regionu, miast, miasteczek, wsi, gmin, powiatów do tego, by wystąpiły wreszcie w obronie naszych mieszkańców przed tymi bezprawnymi zamachami na nasze wolności: wolność gospodarowania, wolność przemieszczania się, wolność wychowywania naszych dzieci, prawa rodzicielskie, prawo do prywatności, tajemnicę lekarską. Aby władze samorządowe broniły nas przed zakusami bezprawnymi, nielegalnymi, przestępczymi rządu w tych sprawach – apelował Grzegorz Braun.

– Wzywam obywateli, uwaga, do nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy w najbliższych tygodniach lub miesiącach rząd warszawski ogłosi wam, szanowni państwo, po raz kolejny zamknięcie gospodarki, ograniczenie dostępu do przestrzeni publicznej, wzywam was do nieposłuszeństwa obywatelskiego – mówił.

Jak wyjaśnił, nie powinno się ono przejawiać „publiczną aktywnością o charakterze demonstracji”.

– Zachęcam was do tego, żebyście dalej prowadzili swoje sprawy, żyli swoim normalnym życiem. Zachęcam przedsiębiorców do tego, żeby nie zamykali swoich interesów, zachęcam polskie rodziny, żeby żyły normalnym rytmem, zachęcam szkoły do tego, żeby pełniły swoje obowiązki: uczyły dzieci, młodzież szkolną, akademicką – powiedział.

– Wszystkich, którzy już dzisiaj zapowiadają łamanie prawa, jak czynią to niektórzy rektorzy wyższych uczelni, ogłaszając, że będą zamykać akademiki, czy dostęp do praktyk studenckich, czy wreszcie w ogóle dostęp do nauczania tym studentom, którzy nie będą się legitymować ze swojego stanu zdrowia i z przyjęcia takich czy innych procedur medycznych. Tych rektorów wyższych uczelni, ale też i dowódców jednostek wojskowych, także i zwierzchników, kierowników, dyrektorów, firm, urzędów. Przestrzegam ich – nie brnijcie głębiej w bezprawie – ostrzegł.

– Obywatele, przejawcie nieposłuszeństwo obywatelskie. Nigdy więcej lockdownu. Dość bezprawnie nakładanego na Polaków aresztu domowego pod oszukańczą nazwą „kwarantanna” – skwitował Grzegorz Braun.