Mentzen MASAKRUJE Schetynę! „Tak działa świat, tak działa życie” [VIDEO]

Sławomir Mentzen gościł w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii”, gdzie starł się z Grzegorzem Schetyną. Gorącym tematem była segregacja sanitarna na wzór francuski. Rozwiązanie takie postuluje bowiem m.in. wicepremier Jarosław Gowin.

Grzegorz Schetyna stwierdził, że rozwiązania, o których mowa – czyli wymóg wylegitymowania się paszportem sanitarnym przed wejściem do restauracji, baru czy galerii handlowej oraz na wydarzenia masowe itp. – są w Polsce „nie do uniknięcia”. Twierdził, że tak się dzieje w Europie i „całym cywilizowanym świecie”, który przygotowuje się na zapowiadaną przez władze „czwartą falę”.

– To znaczy, że ci, którzy są w pełni zaszczepieni, są ozdrowieńcami, mają przeprowadzane testy , mogą korzystać z pełni praw publicznych. Są ograniczenia w stosunku do tych osób, które są poza tymi grupami – mówił Schetyna.

Na słowa członka Platformy Obywatelskiej zareagował polityk Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Jeżeli ja chcę iść na piwo i barman chce mi to piwo sprzedać, to absolutnie to nie jest pana sprawa, to nie jest pana interes, czy my to możemy zrobić, czy my tego nie możemy zrobić. Próba ograniczenia tego jest ograniczeniem podstawowych praw obywatelskich – odpowiedział Grzegorzowi Schetynie.

– Chodzi o to, żeby pan nie zakaził ludzi, którzy będą pili piwo obok – twierdził polityk PO.

– A jak pan przyjechał tu samochodem, było ryzyko, że pan kogoś zabije po drodze? Oczywiście, że było, bo tak działa świat, tak działa życie. Zawsze jest jakieś ryzyko i z tego powodu nie ograniczamy podstawowych praw obywatelskich – kontynuował Mentzen.

Schetyna twierdził zaś, że „chodzi o to, żeby ograniczyć ryzyko a nie prawa”. – Ale to ryzyko jest minimalne. Ile mamy zachorowań dzisiaj – wskazywał polityk Konfederacji.

– Pan powiedział, że to jest jedyna droga do wyjścia z pandemii. Jak definiujemy wyjście z pandemii? Wyeliminowanie covida z całego świata? To jest utopia, tego się nie da zrobić. Nawet gdybyśmy wszystkich zaspawali metodą chińską w domach na kilka tygodni i zamknęli granice, to musielibyśmy już nigdy ich nie otworzyć, żeby ten wirus z powrotem się do Polski nie przedostał, więc wirusa zniszczyć się nie da – zaznaczył Mentzen.

– Każdy, kto chciał, się zaszczepił, kto nie chciał, się nie zaszczepił. Szczepionki drastycznie ograniczają śmiertelność osób zaszczepionych oraz hospitalizację, w związku z czym nie widzę żadnego powodu, żeby ograniczać ludziom prawa obywatelskie – dodał.

– Nie ma powodu, żeby robić tu jakąś rewolucję – zaznaczył.

Schetyna zaś stwierdził, że szanuje wybór tych, którzy się nie chcą szczepić, ale „muszą dać gwarancję, że są zdrowi, trzeba ich poddawać testom”. – Musi być pełna dostępność do testów w takiej sytuacji – dodał.

– Ale jaką gwarancję? – żachnął się Mentzen. – Czy jak jechał pan tutaj samochodem, dał pan komuś jakąś gwarancję, że jest pan trzeźwy? Czy dał pan komuś gwarancję, że nikogo nie zabije pan po drodze? Nie było żadnej gwarancji – podkreślił.

– Chciałbym poznać ciąg przyczynowo skutkowy, taki myślowy, w jaki sposób niewpuszczanie młodych ludzi na koncerty, albo do restauracji, ma sprawić, że starzy ludzie się zaszczepią? Najbardziej narażone na tę chorobę są osoby starsze oraz osoby z niektórymi chorobami i wymuszanie szczepień, albo nacisk w tym momencie na osoby młode nie sprawi, że osoby starsze się zaszczepią – skwitował Sławomir Mentzen.

Źródło: Polsat News