Pastorki-lesbijki wzięły „ślub” w Montpellier. Jedna będzie proboszczem, druga wikarym?

Związek dwóch „pastorek” zawarty na merostwie francuskiego miasta Montpellier zyskał aprobatę w Zjednoczonym Kościele Protestanckim Francji (EPUdF). Co prawda takie związki nie są na świecie specjalną nowością, ale media rzuciły się na gratkę w postaci tego, że „ks”. Emeline Daudé i „ks”. Agnès Kauffmann zawarły ślub.

Panie mają odpowiednio 33 i 31 lat i już w czwartek „pobrały się” w merostwie Jacou w departamencie Hérault. W sobotę 24 lipca odbyła się natomiast ceremonia religijna” w Świątyni Maguelone w Montpellier.

Od czasu synodu w Sète w 2015 r., pastorzy we Francji są upoważnieni do „błogosławienia małżeństw par jednopłciowych”. „Zbór protestancki ceni sobie zróżnicowanie”, ale pozostawia pastorom dowolność w temacie „błogosławienia” lub nie związków homoseksualnych.

Owo „błogosławieństwo”, chociaż autoryzowane od 2015 roku, spotyka się jednak z niechęcią pastorów nawet w Zjednoczonym Kościele Protestanckim Francji (EPUdF). Oficjalni aktywiści z kręgu LBGTQitp+ otrzymali tu misje na parafiach dopiero w 2019 roku.

„Postęp” jednak atakuje i przyspiesza. Dwie „ożenione” pastorki są tego najlepszym dowodem. Panie twierdzą, że coraz więcej lesbijek, gejów, biseksualistów i transpłciowców pyta je o studia teologiczne…

Utworzenie Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego we Francji miało miejsce w roku 2012. Unię utworzyły Kościół Reformowany i Ewangelicki Zbór Luterański we Francji. To dość postępowa grupa protestancka we Francji, która ostatnio stawiała znak równości pomiędzy byciem chrześcijaninem a szczepieniem się…

