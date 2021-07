[SONDAŻ] Polacy mocno podzielni w kwestii segregacji sanitarnej. Wyniki badania mogą martwić

53,7 proc. Polaków popiera ograniczenia dla osób, które nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19 – wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Portal podkreśla, że Polacy są jednak mocno podzieleni w sprawie konkretnych ograniczeń dla niezaszczepionych.

Wirtualna Polska przedstawiła w poniedziałek wyniki sondażu dotyczącego ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Wynika z nich, że 53,7 proc. ankietowanych popiera ograniczenia dla osób, które nie przyjęły szprycy, zaś 41 proc. badanych uważa, że nie powinny ich spotykać żadne ograniczenia. 4,4 proc. badanych nie miało wyrobionej opinii.

Jeśli chodzi o zakaz wstępu do restauracji i kawiarni, to opowiedziało się za tym 40,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 54,6 proc. Z badania dla wp.pl wynika również, że 58,6 proc. respondentów nie popiera zakazu wstępu do centrów handlowych dla osób, które nie przyjęły preparatu przeciw COVID-19. Za opowiedziało się 34,1 proc. Odpowiedzieć na to pytanie nie potrafiło 7,3 proc. pytanych.

Według sondażu dla wp.pl 76,3 proc. osób jest przeciwna restrykcjom w postaci zakazu wstępu do placówek medycznych dla niezaszczepionych, a 20,8 proc. byłaby skłonna je zaakceptować. Niecałe 3 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Natomiast zwolennikami zakazu wstępu dla osób bez certyfikatu covidowego do pociągów okazało się 30,2 proc. pytanych. Z kolei 61,7 proc. z nich nie poparłoby takiego pomysłu. Nieco ponad 8 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Widać, że propaganda pro-szczepionkowa odnosi sukces, bo o ile jej skuteczności nie jesteśmy w stanie stwierdzić, to sondaż pokazał jak mocno podzieleni są Polacy. To aż nieprawdopodobne, że tak duża część społeczeństwa opowiada się za rozwiązaniami wprowadzającymi segregację sanitarną.

To, że tak wielu Polaków jest jednak za sankcjami dla niezaszczepionych może martwić. Wiadomo, że populistyczny rząd może kierować się nastrojami większości, a nie zdrowym rozsądkiem czy pierwotnymi zapowiedziami.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w dniu 24 lipca 2021 r.

Źródła: PAP, Wp.pl, NCzas.com