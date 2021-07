Trybunał Konstytucyjny przywróci niedzielny handel?

W tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny może przywrócić niedzielny handel. O tym, czy sklepy zostaną ponownie otwarte zdecyduje rozprawa, która zaplanowana jest na wtorek.

„Gdy władza wprowadziła zakaz niedzielnego handlu, przedsiębiorcy to oprotestowali, przekonując, że jest on nieuprawnioną ingerencją w swobodę działalności gospodarczej i w prawo do pracy” – przypomina RMF FM.

We wtorek te argumenty rozpatrzyć ma Trybunał Konstytucyjny. Istnieje jednak ryzyko, że znowu opóźni rozprawę.

Wprowadzony zakaz handlu od samego początku powodował wiele kontrowersji. Sieci sklepów kombinowały na wszelkie sposoby, żeby móc otwierać się siódmego dnia tygodnia. Sposobem było m.in. działanie za zasadzie placówki pocztowej. Teraz rząd chce zaostrzyć przepisy, żeby ukrócić ten proceder.

Walka o handlowe niedziele trwa i żadna ze stron nie zamierza się poddać.

W kontekście gospodarczym ten tydzień to także rozmowy ratowników medycznych z rządem, którzy walczą o godne warunki pracy. Ich postulatem jest zarabianie przyzwoitych pieniędzy, a nie tylko stawek minimalnych.

