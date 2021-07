Zboczeniec kradł damskie majtki. 27-latek wpadł na próbie gwałtu

27-letni John Uda został aresztowany za próbę napaści seksualnej. W domu zboczeńca policjanci odkryli szokującą kolekcję.

Biuro szeryfa hrabstwa Houston przedstawiło informacje o zboczeńcu, który grasował w stanie Alabama. Chodzi o 27-letniego Johna Uda, który próbował zgwałcić kobietę.

Do ataku doszło 10 lipca. Wówczas to mężczyzna wtargnął do domu kobiety, którą obrał sobie za cel.

Jednak kobieta podjęła walkę ze zboczeńcem. Podczas walki kobieta odniosła niewielkie obrażenia.

Wkrótce pod zarzutem napaści seksualnej i włamania 27-latka zatrzymała policja. Okazało się, że ten sam mężczyzna włamał się do niej 1 lipca – wówczas ukradł kobiecie konsolę do gier.

Gdy śledczy weszli do domu zboczeńca odkryli szokującą kolekcję. Podczas przeszukania funkcjonariusze odkryli… 400 par damskich majtek i staników.

Okazało się, że zboczeniec kradł majtki kobiet od dawna. Dość powiedzieć, że w 2017 roku został oskarżony o kradzież bielizny z pralni osiedlowej w swoim kompleksie mieszkaniowym.

Zboczeniec został oskarżony o 50 przypadków podglądactwa i usiłowanie gwałtu. Ponadto usłyszał zarzut włamania.

27-latek został zamknięty w areszcie. Raczej z niego nie wyjdzie, bo sąd wyznaczył za niego kaucję w wysokości aż miliona dolarów.

Źródło: o2