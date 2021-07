Asystowała w islamskiej chuście przy zapalaniu znicza nad Grobem Nieznanego Żołnierza

W komunikacie prasowym Ministerstwa Sił Zbrojnych napisano, że szef sztabu „oddał w ten sposób hołd bohaterom Francji z wczoraj i dziś”. Dodano, że w ceremonii towarzyszyli mu „szefowie sztabu Armii Lądowej, Marynarki Wojennej oraz Armii Powietrznej i Kosmicznej, generałowie dywizji, żołnierze, członkowie sztabu, przedstawiciele Stowarzyszenia ‘Znicz’, elewi głównych szkół wojskowych oraz… uczniowie z miasta Noisy-le-Grand ”.

Noisy-le-Grand to podparyskie blokowisko, w dużej części zamieszkałe przez imigrantów. Ich udział w uroczystości miał być świadectwem integracji i sygnałem akceptacji „różnorodności społecznej”. Na fotografii udostępnionej przez nowego szefa sztabu armii gen. Burkharda na Twitterze widać dwójkę nastolatków, którzy wraz z nim zapalają znicz.

Z tym, że chłopiec ubrany jest w dżinsy, t-shirt i trampki, a dziewczyna ubrana w podobny sposób, ma dodatkowo chustę islamską na głowie. Wielu Francuzów odebrało to jako brak szacunku dla symboli Francji, a inni dodawali jeszcze ze względu na islamską chustę, argument złamania zasad świeckości państwa.

W internecie rozpętała się prawdziwa burza. Pisano o „prowokacji” i „opluciu, tych, którzy poświęcili swoje życie dla kraju”. Początek urzędowania na stanowisku dowódcy armii gen. Burkharda zaczął się od mocnych kontrowersji…

Ravivage de la flamme ce jour sous l’Arc de Triomphe avec l’ensemble des chefs d’états-majors et le major général. #Hommage à nos héros d’hier et d’aujourd’hui, animés par cette même volonté de servir et de défendre la France. Nous devons en être dignes. #ALaHauteur pic.twitter.com/Zu8vX59hVF

— Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) July 22, 2021