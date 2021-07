Lekarz odmawiał szczepienia nieletnich i poniesie karę

W Centre-Val-de-Loire we Francji, lekarz odmawiał szczepienia młodzieży. Doniosła na niego matka 13-latki, którą odprawił z kwitkiem. Lekarz dodał, że „jeszcze mu podziękują”…

Po sprawdzeniu okazało się, że nie był to jedyny przypadek odmowy szczepienia nieletnich. We Francji od 15 czerwca zdecydowano się na szczepienia młodzieży w wieku od 12 do 18 la. Jak podaje „Le Figaro”, w regionie Centre-Val-de-Loire lekarz odmawiał jednak podania zastrzyku.

Lekarz pracował w mobilnym punkcie szczepień, a do incydentu doszło w miejscowości Bléré. Jedna z matek oburzyła się, że lekarz odmówił zaszczepienia jej córki, chociaż ta nie miała przeciwwskazań. Medyk wyjaśnił matce, że badania nad szczepionką dla młodzieży poniżej 16 lat są wątpliwe.

Dodał, że „jeszcze później mu podziękujemy” – skarżyła się matka 13-latki. Niech ten lekarz robi w swoim gabinecie co chce, ale tutaj jest w mobilnym ambulatorium wynajętym przez prefekturę – dodała z oburzeniem.

Po donosie rodzicielki sprawą zajął się Związek Lekarzy i sceptycznemu medykowi grożą procedury. Związek uznał, że to „wbrew sprawdzonym danym nauki i etyce lekarskiej”, chociaż przecież we Francji ciągle istnieje „klauzula sumienia”…