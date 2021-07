Myrcha chciał błysnąć i… Dziambor: tolerancja i szacunek to dla niego nic nieznaczące słowa

Przy okazji publikowania wyników sondażu poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha, czyli wielki propagator „tolerancji i szacunku”, postanowił podjąć próbę ośmieszania Konfederacji. Jak wyszło?

Myrcha „błysnął” na Twitterze, przy okazji opublikowania wyników sondażu IBRiS dla Onetu. Przy wyniku konfederatów zamiast nazwy partii wpisał „Płaskozimcy”, sugerując, że jedyna partia prawicowa w Polsce jest zacofana i wierzy w teorie spiskowe.

Skontrował go poseł Konfederacji Artur Dziambor. „Hmmm… A potem będzie taki szedł na froncie marszu tolerancji, szacunku, równouprawnienia i innych takich nic dla niego nieznaczących słów” – napisał Dziambor.

Hmmm… A potem będzie taki szedł na froncie marszu tolerancji, szacunku, równouprawnienia i innych takich nic dla niego nieznaczących słów. https://t.co/jNtZYCnbhn — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) July 27, 2021

Wyniki sondażu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na PiS głosowałoby 33,6 proc. badanych, a na KO – 26,2 proc. Na trzecim miejscu znalazłaby się Polska 2050 z poparciem 10,9 proc. głosujących – informuje we wtorek Onet.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica, która uzyskała 7,1 proc. głosów wśród respondentów. Konfederacja według badania IBRiS może liczyć na 5,4 proc. głosów. Ostatnim ugrupowaniem, które znalazłoby się w Sejmie jest PSL-Koalicja Polska, które jest na skraju progu wyborczego, z poparciem na poziomie 5 proc.

„Wciąż bardzo liczna grupa wyborców nie wie, na kogo oddałaby swój głos, gdyby wybory miały się odbyć już teraz. W tym sondażu niezdecydowanych jest aż 11,8 proc. badanych” – podaje Onet.

Respondenci zostali zapytani jeszcze o to, czy wzięliby udział w głosowaniu, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę. Udział w głosowaniu zadeklarowało zaledwie 49,3 proc. potencjalnych wyborców (w tym 37,3 proc. było pewnych, że udałoby się do urn wyborczych, a 12 proc. odpowiedziało, że „raczej” odwiedziłoby lokale wyborcze).

W wyborach nie ma zamiaru uczestniczyć 46,6 proc. ankietowanych. W tym 21,5 wskazało na odpowiedź „raczej nie”, a „zdecydowanie nie” 25,1 proc. respondentów. Jednocześnie 4,1 proc. pytanych nie wie, czy zdecydowaliby się na wzięcie udziału w głosowaniu.

Sondaż dla Onetu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 24-25 lipca. Badanie zrealizowano metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.

Źródła: PAP, NCzas.com