Pracownik WOPR oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Nieoficjalnie: jest politykiem Koalicji Obywatelskiej

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży prowadzi śledztwo przeciwko Remigiuszowi N., który jest podejrzany o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec nastolatek – donosi Radio Poznań. Według nieoficjalnych informacji, oskarżony ma być politykiem Koalicji Obywatelskiej.

Dramat nastolatek miał się rozegrać na obiekcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chodzieży.

– 67-letni mężczyzna, pan Remigiusz N., usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą one doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej dwóch pokrzywdzonych, w wieku 15 lat. Miały one miejsce od wiosny, poprzez czerwiec, aż do połowy lipca 2021 roku. Wszystko wydarzyło się na stanicy WOPR w Chodzieży – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.

Prokuratura zakazała oskarżonemu przebywać na stanicy WOPR oraz pełnić opiekę nad nieletnimi. Polityk ma też zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do trzech lat za kratami.

„Według naszych nieoficjalnych informacji Remigiusz N. poza pracą w WOPR jest też aktywnym politykiem Koalicji Obywatelskiej, zasiada w radzie powiatu” – czytamy na radiopoznan.fm.