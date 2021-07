Trzaskowski jak Macron. Campus Polska Przyszłości tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców

Rafał Trzaskowski we własnym zakresie wprowadza segregację sanitarną, podejmując decyzję o zakazie wstępu na Campus Polska Przyszłości dla niezaszczepionych. „Zależy nam na tym, aby uczestnictwo w Campusie było dla was i bliskich bezpieczne, abyście nie stresowali się zagrożeniem i czuli się swobodnie” – napisali organizatorzy w specjalnym oświadczeniu.

Campusu Polska Przyszłości będzie tylko dla całkowicie zaszczepionych i ozdrowieńców. Trzaskowski wziął przykład z Emmanuela Macrona i, podobnie jak prezydent Francji, wchodzi na ścieżkę dyktatu segregacji sanitarnej.

Ze specjalnego oświadczenia dowiadujemy się, że „decyzję organizatorów poprzedziły długie i trudne rozmowy”.

„Powód jest jasny. Zagrożenie czwartą falą koronawirusa, powrotu obostrzeń i ograniczeń wciąż jest realne. COVID-19 w kolejnych mutacjach nadal zbiera swoje żniwo w wielu krajach – potwierdzają to eksperci, widzimy i słyszymy o tym w mediach. Eksperci są również zgodni, że najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusem, a szczególnie przed jego ciężkim przebiegiem, są właśnie szczepienia” – podkreślają organizatorzy.

Według ich informacji 84 proc. uczestników tegorocznego Campusu jest już zaszczepionych. inni czekają na drugą dawkę, lub zadeklarowali przyjęcie preparatu.

„Nic nie jest dla nas w tym momencie ważniejsze niż Wasze bezpieczeństwo podczas campusowych dni. Wasze zdrowie to dla nas priorytet. Jesteśmy przekonani, że podjęta przez nas decyzja to jedyne słuszne rozwiązanie w obecnej sytuacji. I wierzymy, że przyjmiecie ją ze zrozumieniem. Bo troska o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich to w tym trudnym czasie nasza wspólna odpowiedzialność” – czytamy.

A cóż to takiego jest ten cały Campus.

Jego twórcy, na oficjalnej stronie, przedstawiają się tak:

„Campus Polska Przyszłości to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. To przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju. Dzięki niej rozwiniesz skrzydła i przełożysz pomysły na działania!

Młodych ludzi takich jak Ty jest więcej. Spotkajmy się! Usiądźmy na trawie i porozmawiajmy o tym, jak skutecznie zmieniać Polskę na lepsze. Podyskutujmy o gospodarce, środowisku i demokracji.

Tego lata poznaj ludzi, którzy chcą działać — aktywistki i społeczników, ekspertki i samorządowców, publicystki i muzyków. Nie musisz być członkiem organizacji lub NGO ani młodym politykiem. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski, niezależnie od doświadczenia, poglądów czy pochodzenia”.

Brzmi groźnie, nieprawdaż? Tym bardziej że wśród osób firmujących całe przedsięwzięcie, poza Trzaskowskim są Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Rafał Dulkiewicz, prezydent Rzeszowa, czy powieściopisarz Zygmunt Miłoszewski.

Jednym słowem, świetnie rozumiejąca się ekipa.

Źródła: Interia.pl, NCzas.com